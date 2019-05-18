Первый гол нападающего за 29 матчей помог "Ворскле" победить "Арсенал": видео

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Ворскла - Арсенал Киев: видео голов и обзор матча 18.05.2019 - УПЛ
Ворскла – Арсенал-Київ відео голів / ФК "Арсенал-Київ"

Полтавская "Ворскла" в матче против "Арсенал-Киев" прервала серию из шести матчей подряд без побед дома. Помог полтавской команде в этом форвард Юрий Коломоец, который не забивал 29 игр подряд.

Ворскла – Арсенал-Киев 2:0
Голы: Коломоец, 6, Васин, 58

Несмотря на то, что "Ворскла" играла домашний матч, больше времени в атаке провели именно игроки "Арсенала". Они 57 раз владели мячом, нанесли 8 ударов (два – в плоскость) в противовес трем ударам полтавчан. Два из этих ударов были в створ ворот, и они стали результативными.

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В первом случае Коломоец еще в начале встречи сумел переправить мяч в ворота соперников после прострела Ребенка. Это первый гол 29-летнего форварда с 13 мая 2018 года, когда он забил "Мариуполю" (1:1). Тогда ему тоже ассистировал Ребенок. После этого в течение 2044 минут (29 матчей) он не мог отличиться.

Ответил на это "Арсенал" моментом Башлая. Игрок пробивал головой, находясь спиной к воротам. Но великолепную реакцию продемонстрировал Ткаченко, отразив этот удар. Впоследствии все тот же Ткаченко в прыжке отбил мяч после удара Танковского.

 

Второй тайм начался с очередного момента "канониров". На этот раз Мисси Мезу выходил на ворота соперников, но мяч попал в штангу. Тренер "Арсенал-Киев" Игорь Леонов после этого только и мог, что схватиться за голову. Ведь вскоре "Ворскла" удвоила преимущество в счете. Скляр, который вышел на замену подхватил мяч в центре поля, отдал его на Васина, и форвард с угла штрафной пробил в дальний угол ворот мимо голкипера.

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Как ни старались футболисты "Арсенала" хотя бы сократить отставание, ничего у них не получилось. Это поражение оставляет киевскую команду в зоне переходных матчей. "Ворскла" же гарантированно останется в УПЛ на следующий сезон.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Арсенал-Киев ФК Ворскла
Источник: 24 канал
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