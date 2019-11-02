"Десна" нанесла "Ворскле" 9-е поражение в чемпионате Украины: видео

В субботу, 2 ноября, полтавская "Ворскла" в рамках 13 тура чемпионата Украины принимала черниговскую "Десну". Победу удалось одержать гостям с севера.

Ворскла – Десна 0:1

Гол: Имереков, 76

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Первый тайм игры в Полтаве выдался чрезвычайно скупым на острые моменты. За 45 минут команды не нанесли ни одного удара в створ ворот, поэтому голкиперы не имели серьезной работы.

За весь тайм "Ворскла" и "Десна" только один раз обменялись острыми случаями. На 21 минуте Артем Фаворов принял мяч в штрафной и сразу пробил. Мяч пролетел рядом со штангой.

Подопечные Виталия Косовского опасно ответили под занавес тайма. Пердута отлично прошел по флангу и прострелил точно в штрафную на Коломойца. Но форвард с убойной попытки не попал по мячу.

Решающий гол

После перерыва первую возможность отличиться имели "северяне". Гости разыграли угловой, после чего произошла подача в штрафную. Дегтярев выиграл верховую дуэль и пробил в нижний угол. "Ворсклу" спас Резник.

Игровое преимущество "Десны" воплотилось в гол на 76 минуте. После коварной подачи со штрафного Резник неудачно отбил мяч. Имереков был первым на подборе и огорчил голкипера "Ворсклы".

"Ворскла" отыграться не смогла и потерпела уже 9-е поражение в чемпионате Украины. "Десна" же благодаря этой победе набрала 26 очков и переместилась на вторую строчку в турнирной таблице.

Ворскла – Десна видеообзор матча