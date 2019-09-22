Ворскла – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

14 Читати новину українською
Ворскла – Динамо: где смотреть онлайн матч 22 сентября 2019 – УПЛ
Ворскла – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины / facebook.com/fcdynamoua

Полтавская "Ворскла" в рамках восьмого тура чемпионата Украины встретится с киевским "Динамо". Поединок в Полтаве состоится 22-го сентября. Посмотреть матч можно по телевидению и онлайн.

Матчи "Ворсклы" в чемпионате транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно первый и покажет матч "Ворскла" – "Динамо" в прямом эфире. Начало трансляции в 16:55, а сам матч начнется в 17:00.

Читайте также: Ворскла – Динамо: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Смотреть онлайн "Ворскла" – "Динамо" можно на видеосервисе Oll.tv. И стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Также игре будет предшествовать программа "Тур ONLINE", которая начнется в 16:30. В ней приглашенные гости оценят шансы клубов одержать победу.

В предыдущем туре УПЛ "Динамо" сенсационно проиграло "Десне". Киевляне за 6 матчей набрали только 8 очков. "Ворскла" имеет на одно очко меньше.

Результат матча "Ворскла" – "Динамо" читайте на сайте Спорт24.

blog_ava
Украинский скандал в США: Байден призвал расследовать давление Трампа на Зеленского
сегодня
149
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо УПЛ ФК Ворскла
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
21 сентября 18:26 "Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
85
Сын Коломойского сыграл официальный матч за "Днепр", сам олигарх был на матче: фото
21 сентября 17:59 Сын Коломойского сыграл официальный матч за "Днепр", сам олигарх был на матче: фото
322
"Олимпик" в большинстве победил "Львов" в битве аутсайдеров УПЛ: видео
21 сентября 16:20 "Олимпик" в большинстве победил "Львов" в битве аутсайдеров УПЛ: видео
58
Беленюк заснул на заседании Верховной Рады Украины: видео
20 сентября 22:20 Беленюк заснул на заседании Верховной Рады Украины: видео
1777
Миф или реальность: мышцы не болят, значит плохо занимался в спортзале?
20 сентября 22:16 Миф или реальность: мышцы не болят, значит плохо занимался в спортзале?
120
Новости
Больше новостей
Залиште відгук