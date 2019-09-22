Ворскла – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Полтавская "Ворскла" в рамках восьмого тура чемпионата Украины встретится с киевским "Динамо". Поединок в Полтаве состоится 22-го сентября. Посмотреть матч можно по телевидению и онлайн.

Матчи "Ворсклы" в чемпионате транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно первый и покажет матч "Ворскла" – "Динамо" в прямом эфире. Начало трансляции в 16:55, а сам матч начнется в 17:00.

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Смотреть онлайн "Ворскла" – "Динамо" можно на видеосервисе Oll.tv. И стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Также игре будет предшествовать программа "Тур ONLINE", которая начнется в 16:30. В ней приглашенные гости оценят шансы клубов одержать победу.

В предыдущем туре УПЛ "Динамо" сенсационно проиграло "Десне". Киевляне за 6 матчей набрали только 8 очков. "Ворскла" имеет на одно очко меньше.

Результат матча "Ворскла" – "Динамо" читайте на сайте Спорт24.