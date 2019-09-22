"Динамо" разгромило "Ворсклу" и прервало серию неудач в чемпионате Украины: видео

Киевское "Динамо" прервало серию неудач в чемпионате Украины. "Бело-синие" не могли выиграть 4 подряд матча на внутренней арене, но в 8-м туре разгромили полтавскую "Ворсклу".

Ворскла – Динамо 0:5

Голы: Цыганков, 9, Шабанов, 35, Де Пена, 37, 83, Беседин, 46

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Окрыленное победой в Лиге Европы "Динамо" отправилось в Полтаву исправлять свое турнирное положение в чемпионате Украины. К игре с "Ворсклой" киевляне набрали только 8 очков, из-за чего болтаются в середине турнирной таблицы. "Ворскла" не слишком удачно стартовала и игра с киевлянами также была важной для подопечных Косовского.

Мощный тайм от киевлян

Со старта матча именно "динамовцы" владели инициативой и очень быстро воплотили ее в гол. На 9 минуте Миколенко на левом фланге шикарно обыграл Пердуту и метко подал на дальнюю штангу. Цыганков легко пробил Каневцеву в ближний угол и открыл счет. После этого команды обменялись несколькими острыми выпадами, но именно подопечные Михайличенко закрепили преимущество.

На 34 минуте во время углового габаритный Шабанов растолкал игроков "Ворсклы" и головой вбил мяч в сетку ворот "Ворсклы". Мяч от Артема пропустил уже Ткаченко, который в воротах заменил травмированного Каневцева. Через несколько минут "Динамо" провело третий гол. Беседин "выгрыз" мяч в центре поля и отдал на Цыганкова. Тот передачей нашел Де Пену и уругваец забил красивый гол из-за пределов штрафной – 3:0.

Под занавес первого тайма Беседин едва не сделал счет неприличным. Нападающий "Динамо" после углового в упор пробивал по воротам хозяев, но Ткаченко совершил прекрасный сейв.

Избиение на классе

Сразу после перерыва Беседин все же сделал счет неприличным. Артем забил красивый гол из-за пределов штрафной. Полтавчанам нечего было терять, поэтому они побежали отыгрываться. На 59 минуте Пердута закручивал в "девятку", но Бущан кончиками пальцев отбил мяч. Впоследствии Баенко, находясь в штрафной киевлян, мог отыграть хотя бы гол, но защитники "Динамо" не дали ему пробить. Через мгновение Петрович с шести метров пробил в упор, но выше ворот.

"Динамо" ответило двумя не менее острыми моментами. Сначала Ткаченко отбил дальний удар Сидорчука. А через минуту Караваев спокойно мог делать счет 5:0. Он "обстучался" с Бесединым и ворвался в штрафную. Александр решил отдать на Миколенко, но Виталий не успел к мячу.

Жирную точку в матче поставил Де Пена. Уругваец воспользовался нелепой ошибкой Чеснакова и перебросил вратаря – 5:0.

Следующий матч "Динамо" проведет 25-го сентября против "Мариуполя". В свою очередь "Ворскла" 27-го сентября сыграет против "Шахтера".

Ворскла – Динамо видеообзор матча