Ворскла – Динамо: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Полтавская "Ворскла" попытается отобрать очки у "Динамо" в рамках 8-го тура УПЛ. Команды встретятся в Полтаве в воскресенье, 22 сентября. Букмекеры оценили шансы команд одержать победу.

Ворскла – Динамо: прогноз

"Динамо" в Лиге Европы прервало серию из шести матчей без побед. Киевляне минимально победили "Мальме" и в хорошем настроении подходят к поединку с "Ворсклой.""Бело-синим" нужно побеждать, чтобы подняться в турнирной таблице.

"Ворскла" на старте сезона демонстрирует сдержанный футбол под руководством экс-динамовца Виталия Косовского. За семь поединков полтавчане набрали 7 очков и являются крепким орешком для соперников.

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Прогноз Фаворит Спорт

На бумаге "Динамо", как и в предыдущих матчах чемпионата Украины, является фаворитом. Но своей игрой "бело-синим" не удается подтверждать статус. Коэффициент на победу "бело-синих" в игре с "Ворсклой" 1,28.

Полтавчане с 2016 года не могут победить "Динамо". Победу полтавчан в рамках 8-го тура УПЛ эксперты оценили коэффициентом 11. Куда больше шансов у хозяев добыть ничью. На этот результат специалисты дают коэффициент 5,50.

Прогноз Pari Match

"Динамо" крайне мало забивает в чемпионате Украины. За семь матчей "бело-синие" сумели забить только 10 голов. Коэффициент на то, что киевляне победят и ТБ 2.5 – 2,11. Если же динамовцы выиграют и ТМ 2.5 – 3,35.

"Ворскла" может воспользоваться слабостью киевлян на старте сезона. Букмекеры предлагают коэффициент 9,30 на то, что команда Косовского не проиграет и ТБ 2.5. Если "Ворскла" не проиграет и ТМ 2.5 – 4,30.

Прогноз 1xbet

Останні два матчі в Полтаві "Динамо" виграло з однаковим результатом 1:0. Перемогу команди Олексія Михайличенка з таким результатом експерти 1xbet оцінили коефіцієнтом 6.

Востаннє "Ворскла" перемогла "Динамо" вдома у 2012 році. Тоді полтавці також виграли з результатом 1:0. Коефіцієнт на те, що господарі завдадуть киянами поразки 1:0 – 19.

Матч 8-го туру чемпіонату України "Ворскла" – "Динамо" відбудеться у неділю, 22-го вересня. Початок гри о 17:00.