"Ворскла" и "Днепр-1" сыграли в результативную ничью в Полтаве, Кравченко был удален

Полтавская "Ворскла" в родных стенах разделила очки с новичком чемпионата Украины "Днепром-1". Команды сыграли в результативную ничью 1:1.

Ворскла – Днепр-1 1:1

Голы: Коломоец, 55 – Чичиков, 50

Удаление: Кравченко, 90+1 (Днепр-1)

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В первом тайме между командами велась ожесточенная физическая борьба, поэтому опасных моментов было крайне мало. Уже на старте матча открыть счет имели шансы гости. Кравченко опасно подал в штрафную "Ворсклы", Логинов бил головой в упор, но Ткаченко продемонстрировал невероятную реакцию и парировал удар.

Свой момент в первом тайме имели полтавчане. На 29 минуте Коломоец сделал отличный заброс на линию штрафной. Петрович пробил сходу в перекладину. Вратарь днепрян уже был вне дел. Больше острых моментов в первом тайме не было, и команды отложили все самое интересное на вторую половину игры.

На старте второго тайма подопечные Дмитрия Михайленко вышли вперед. Пердута грубо ошибся, когда не выбил мяч вблизи собственной штрафной. Шаповал прекрасно подал в штрафную, где мяч в ворота "Ворсклы" переправил Чичиков.

Но радовались гости не слишком долго. На 55 минуте Коломоец восстановил паритет. Пердута решил исправиться за пропущенный гол и отдал прекрасную передачу на форварда. Помог Коломойцу Папа Гуйе, который грубо ошибся и не сумел остановить передачу. Коломоец без проблем обыграл Клещука – 1:1.

В дальнейшем "Ворскла" владела преимуществом, однако не сумела воплотить его в еще один забитый гол. Хотя в компенсированное время гости остались в меньшинстве. За неспортивное поведение был удален Кравченко. Впрочем, "Днепру-1" удалось отстоять ничейный результат и набрать один зачетный балл.

Следующий матч "Днепр-1" сыграет дома против "Львова". "Ворскла" же померяется силами с еще одним новичком УПЛ – "Колосом".