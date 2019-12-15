"Ворскла" обыграла "Карпаты" в матче аутсайдеров УПЛ: видео

В матче между полтавской "Ворсклой" и львовскими "Карпатами" решалась судьба последнего места. Команда, которая проигрывала, шла на зимний перерыв аутсайдером чемпионата.

Ворскла – Карпаты 2:1

Голы: Луизао, 30, Васин, 42 (пен) – Бойчук, 39

Обе команды имели по 11 очков перед этим матчем. Но делили между собой два последних места. Накануне "Львов" выиграл и оторвался от них на безопасное расстояние.

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Первыми в матче отличились гости. Пердута навесил едва ли не от углового флажка, и Луизао выиграл борьбу у соперника, головой пробил под самую штангу. Артим, занявший место в воротах "Карпат" ошибся в этом эпизоде.

Но вскоре "Карпаты" сравняли счет. Назарина получил пас в штрафную. Все ожидали, что он будет смещаться под удар, но полузащитник пошел в другую сторону и отдал пас на Бойчука. Нападающий в борьбе с Кане пробил точно по воротам.

Но за три минуты "Ворскла" снова была впереди. После прострела с фланга Халл в штрафной прервал полет мяча. Ни один из повторов так и не показал точно, сыграл ли защитник рукой. Арбитр матча Дедро после некоторых раздумий таки назначил пенальти. Его и реализовал Васин.

Во втором тайме командам отличиться не удалось. А сама игра запомнилась немалой борьбой. Команды на двоих получили восемь желтых карточек.

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"Ворскла" побеждает и поднимается на одиннадцатое место. "Карпаты" же на зимний перерыв идут в статусе аутсайдера чемпионата.

Видеообзор матча Ворскла – Карпаты