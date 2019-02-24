Швед оформил хет-трик и помог "Карпатам" уничтожить "Ворсклу": видео

Воскресная программа 19 тура чемпионата Украины завершалась в Полтаве матчем между тамошней "Ворсклой" и "Карпатами". Гости из Львова сумели уверенно победить гостеприимных "ворсклян".

Ворскла – Карпаты 0:4

Голы: Ди Франко, 25, Швед, 51 (пен), 55, 90+1

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В первом круге выездную победу удалось одержать именно полтавчанам. Поэтому "Карпаты", которые находятся на границе с зоной вылета, ехали в Полтаву за реваншем. "Львы" не теряют надежд попасть в топ-6, откуда могут подвинуть все ту же "Ворсклу".

Первая половина игры прошла при небольшом преимуществе "Карпат". На 25 минуте гостям удалось выйти вперед. Ди Франко подобрал мяч в центре поля и отдал пас на Гуцуляка. Алексей пробежал левым флангом и прострелил в штрафную полтавчан. Мяч отскочил к Ди Франко и тот без проблем переиграл Богдана Шуста – 0:1.

До завершения первой половины игры команде Василия Сачко так и не удалось отыграться. И это не удивительно, поскольку полтавчане всего один раз серьезно побеспокоила вратаря "Карпат".

После перерыва львовянам удалось закрепить преимущество. Сначала арбитр матча Константин Труханов назначил сомнительный пенальти. Одиннадцатиметровый без проблем реализовал Марьян Швед, который проводит последний сезон в "Карпатах".

Уже через четыре минуты все тот же Швед похоронил надежды "Ворсклы" на хотя бы ничью. Марьян воспользовался нелепыми ошибками защитников полтавского клуба и точным ударом отправил мяч в сетку – 0:3.

На 66 минуте "Ворскла" создала первый острый момент во втором тайме. Артур опасно пробил головой после подачи с правого фланга, но на пути гола стал Кучинский, который парировал удар. На 72 минуте Шехич нанес мощный удар из-за пределов штрафной, однако мяч попал в штангу и не залетел в ворота "Карпат". На 75 минуте повезло уже "Ворскле". Клец качественно выполнил штрафной, но мяч попал в стойку.

На 84 минуте полтавчанам удалось заработать пенальти. Габелок ворвался в штрафную гостей, но был сбит защитником "Карпат". К отметке подошел бразилец Карека и "запустил" мяч над воротами.

Последний клинышек в гроб хозяев забил все тот же Швед. Марьян поиздевался над защитниками полтавского клуба и сделал счет неприличным – 0:4.

Ворскла – Карпаты – видеообзор матча

Таким образом "Карпаты" уверенно победили и набрали 20 очков. Победа позволила "львам" подняться на 9 место в таблице и отставание в топ-6 теперь составляет семь очков. "Ворскла" с 27 очками в активе продолжает делить шестое место с "Десной" и "Мариуполем".

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