"Ворскла" неожиданно победила "Колос" и прервала ужасную безвыигрышную серию: видео

В субботу, 30 ноября, "Ворскла" сыграла с "Колосом" в 16 туре УПЛ. Хозяева поля одержали неожиданную победу.

Ворскла – Колос 1:0

Гол: Васин, 38 (пен.)

Читайте также: "Днепр-1" на выезде одержал историческую победу над ФК "Львов": видео

Первый тайм не был богатым на голевые моменты. Дальний удар Черноморца был неточным, также неточным ударом с лета отметился Вильхьялмссон. Неплохо с острого угла пробивал Коломоец, но голкипер перевел мяч на угловой.

На 37-й минуте арбитр назначил довольно спорный пенальти в ворота "Колоса" за игру рукой Черноморца после прострела Пердути. Васин мощным ударом открыл счет, выведя "Ворсклу" вперед. На последних секундах тайма Волынец совершил классный сэйв, парировав мяч после удара Коломойца.

Во втором тайме обе команды могли изменить счет на табло. Самый реальный шанс на 75-й минуте был у Волкова, который не попал с нескольких метров в пустой угол после передачи Лысенко. Возможности для взятия ворот были и у полтавчан, но финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу хозяев. На последних секундах игроки "Колоса" просили пенальти – тщетно. За протесты очередную желтую карточку получил даже Руслан Костышин.

Таким образом, "Ворскла" впервые с августа победила в УПЛ: тогда полтавчане в матче пятого тура в Киеве оказались сильнее того же "Колоса" (3:0).

Благодаря победе подопечные Юрия Максимова сравнялись по очкам с ПФК "Львов" и "Карпатами", но пока остаются на последнем месте. "Колос" – девятая команда чемпионата.

Ворскла – Колос видеообзор матча