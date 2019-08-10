"Ворскла" вырвала победу в игре против "Львова" в матче с пятью голами: видео

Полтавская "Ворскла" в матче против "Львова" в субботу, 10 августа, первой забила уже на второй минуте матча. Но победу вырвала аж на седьмой добавленной минуте матча с пенальти.

Ворскла – Львов 3:2

Голы: Шехич, 2, 27, Васин, 90+7 (пен) – Бруно, 21, Шина, 60

Уже на старте встречи "Ворскла" ошеломила соперников забитым голом. Артур прошел по флангу и сбросил под удар Шехичу. Форвард пробил мощно. Бандура не сумел отбить мяч, пропустив его под собой.

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И "Львов" ответил на это своим голом. Правда сделал это аж на 21-й минуте. Во время атаки Бруно сумел головой переправить мяч в ворота. А Кравченко в прыжке не сумел дотянуться до мяча.

И ничейным счет был недолго. На 27-й минуте все тот же Шехич снова вывел полтавчан вперед. Он тоже забил головой. И как и в случае с первым голом, результативный пас отдал Артур.

Видео лучших моментов первого тайма матча Ворскла – Львов

Во второй раз сравнять счет "Львову" удалось уже во втором тайме. Шина пробил в дальний угол ворот, и голкипер не дотянулся до мяча. Сразу после этого форвард получил желтую карточку, ведь снял свою игровую футболку. Под ней была майка с надписями.

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Видео гола Шины в ворота "Ворсклы"

И когда казалось бы, что матч закончится в результативную ничью, в ворота "Львова" был назначен пенальти. Все из-за игру рукой Мартана. Удар на 90+7 минуте (при том, что арбитр добавил всего 5 минут к основному времени) четко реализовал Васин.

"Ворскла" одерживает первую победу в чемпионате и первые набранные очки. "Львов" же терпит второе поражение подряд. Теперь в обеих команды по три очка после трех туров.