"Ворскла" одержала первую победу в году, одолев "Черноморец": видео

Полтавская "Ворскла" победила "Черноморец" в 26-м туре чемпионата Украины по футболу. Матч в Одессе завершился результативной победой полтавчан.

Черноморец – Ворскла 1:2

Голы: Вильхамссон, 2 – Васин, 84, 90+2

Нереализованный пенальти: Коваль, 58 (Черноморец)

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Одесский "Черноморец" и полтавская "Ворскла" находятся в сложной ситуации. Одесситы до этой игры размещались на дне турнирной таблицы и рискуют покинуть элитный дивизион. В 2019 году "Черноморец" выиграл только один матч. В феврале они победили ФК "Львов".

Не лучше дела у "Ворсклы", которая хоть и на более безопасном расстоянии от зоны вылета, но не может выиграть вот уже 7 матчей подряд. Последний раз полтавчане одерживали победу как раз в противостоянии с "моряками", победив их в Одессе 8 декабря.

Уже с первых минут подопечные Ангела Червенкова бросились в атаку. На первой минуте Норенков нанес мощный удар издали, однако голкипер гостей в прыжке отбил мяч. Но на второй минуте одесситы таки забили гол. Вильхамссон удачно подставил ногу после дальнего удара, чем застал врасплох Ткаченко. Голкипер "Ворсклы" не успел отреагировать на изменение траектории мяча – 1:0.

После забитого гола "Черноморец" решил не сбавлять обороты. На восьмой минуте очередной дальний удар нанес Морозенко. Мяч шел в нижний угол, но перед самыми воротами закрутился и вылетел за лицевую линию. После этого в течение нескольких минут хозяева заработали опасный штрафной и остро выполнили угловой. Однако им не хватило точности, чтобы удвоить преимущество.

После стартовой активности "Черноморец" на некоторое время отдал инициативу "Ворскле". Однако гостям не удалось провести ни одной содержательной позиционной атаки. "Ворскла" в основном держала мяч на своей половине поля. В то же время хозяева ответили опасным штрафным. Бабенко прекрасно подал на Коваля и тот тонко пробил головой по воротам Ткаченко. Голкипер продемонстрировал отличную реакцию и ликвидировал угрозу.

Первый действительно опасный момент у "Ворсклы" возник на 40 минуте. После выполнения стандартного положения мяч в штрафной одесситов укротил Шарпар. Он хладнокровно отдал пас на Чеснакова, который из удобной позиции не сумел попасть в ворота. Последние минуты первого тайма прошли при доминировании подопечных Виталия Косовского, однако на гол полтавчане так и не наиграли.

Черноморец – Ворскла – видео лучших моментов первого тайма

Вторую половину матча более агрессивно начала "Ворскла", но именно хозяева были ближе, чтобы забить. На 57 минуте "Ворскла" грубо обрезалась, в результате чего "Черноморцу" удалось убежать в контратаку. Мусолитин включил скорость и ворвался в штрафную гостей. Там его сбил Ребенок и арбитр назначил сомнительный пенальти. Однако Коваль с отметки не сумел переиграть Ткаченко, который уверенно поймал мяч.

В середине второго тайма команда Косовского имела еще два опасных момента. Сначала на 69 минуте Васин чрезвычайно опасно исполнил штрафной, но Кожухарь выручил партнеров. А уже через минуту Коломоец с близкого расстояния не попал в створ ворот после углового. На 79 минуте вратарь "Черноморца" вновь был вынужден спасать партнеров. После углового остро головой пробил Петрович.

Но "Ворскла" таки своего добилась. В конце матча игрок "Черноморца" сыграл рукой в ​​собственной штрафной и арбитр назначил пенальти. Васин уверенно реализовал удар с одиннадцати метров и сравнял счет. Одесситы сразу ответили очень опасным ударом Морозенко, но Ткаченко совершил очередной сейв. В компенсированное время "Ворскле" удалось вырвать победу. Габелок выстрелил точно в угол ворот Кожухаря – 1:2.

После этого матча турнирное положение "Ворсклы" не изменилось. "Зелено-белые" продолжают удерживать восьмое место. А "Черноморец" в дальнейшем на 11-й строчке, которая дает право играть переходный матч с командой Первой лиги, чтобы остаться в УПЛ.

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