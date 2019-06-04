"Ворскла" официально назначила главного тренера

Полтавская "Ворскла", которая по итогам чемпионата заняла седьмое место, официально назначила главного тренера.

Виталий Косовский, который второй этап сезона работал с полтавскими футболистами как исполняющий обязанности главного тренера, лишился приставки и.о.

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Косовский и вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак после длительной встречи договорились продолжить сотрудничество.

Срок трудового соглашения тренера с клубом рассчитан на один год с возможностью продления еще на два, сообщает сайт "Ворсклы".

Также с тренерами на следующий сезон определились луганская "Заря" и "Львов". Луганчан после отставки Юрия Вернидуба неожиданно возглавил Виктор Скрипник, а "Львов" назначил главным тренером Богдана Блавацкого.