"Ворскла" в матче аутсайдеров УПЛ одолела "Олимпик": видео

"Ворскла" и "Олимпик" встретились в матче 22 тур чемпионата Украины. Игра, которая состоялась 7 марта, завершилась победой полтавского клуба.

Ворскла – Олимпик 1:0

Гол: Кулач, 63 (пен)

Удаление: Кравчук, 79

"Ворскла" и "Олимпик" в сезоне 2019/2020 не претендуют на высокие места. Обе команды ведут прямую борьбу за выживание. За 21 тур полтавчане набрали 17 очков, а дончане – 18.

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В первом тайме "Олимпик" владел инициативой. Подопечные Висенте Гомеса, хотя и меньше владели мячом, но полумомент "олимпийцев" выглядели более остро.

Острый момент в первом тайме на 20 минуте имел Шахаб. Иранец получил пас на ход и вторым сильно пробил. Голкипер успел собраться и парировать сложный удар под опорную ногу.

На этом моменте футбол в первом тайме закончился. Команды сосредоточились на борьбе, и наработали на 6 желтых карточек.

На старте второго тайма "Ворскла" получила прекрасную возможность выйти вперед. Гришко нарушил правила в штрафной против Кулача – пенальти. Удар с отметки решил выполнить Кулач и открыл счет в игре.

На 67 минуте дончане ответили остротой у ворот Резника. После опасной подачи со стандарта с правого фланга Резник кулаком в падении выбил мяч подальше.

В конце матча дела "Олимпика" стали плохи. Кравчук случайно влетел Якубе бутсой в грудь, хоть и не видел оппонента. Вторая желтая трансформировалась в красную.

В меньшинстве гости создали острый момент. Ксенз беспрепятственно прошел по правому флангу и отпасовал в район 11 метров на Тейшейру, но Максим в падении пробил низом точно в защитника.

"Ворскла" отстояла победу и поднялась в турнирной таблице. Теперь подопечные Юрия Максимова занимают девятое место и выигрывают у последней команды чемпионата 8 очков. Как известно, на дне турнирной таблицы находятся "Карпаты".

"Львы" 8 марта сыграют против "Львова" и попытаются сократить отставание от "Олимпика". Сейчас между командами разница в 5 очков.

Турнирная таблица УПЛ