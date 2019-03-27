"Ворскла" осталась без главного тренера: кто претендует на эту должность

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"Ворскла" осталась без главного тренера
"Ворскла" осталась без главного тренера

Василий Сачко покинул полтавскую "Ворсклу". Наставник подал в отставку. И теперь в клубе ищут нового главного тренера. И уже есть первые кандидаты на эту должность.

По сообщению СМИ, пока есть два кандидата на пост главного тренера "Ворсклы". Первый из них – Роман Санжар. Он с 2012 до 2018 года работал главным тренером донецкого "Олимпика". Но 3 октября 2018 года Санжар решил подать в отставку, и команду возглавил Вячеслав Шевчук.

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Еще один вероятный кандидат – наставник молодежной команды "Шахтера" Валерий Кривенцов. Хотя сам Кривенцов опроверг информацию о том, что может возглавить полтавский клуб.

"На данный момент ничего об этом сказать не могу. Не было на этот счет никаких контактов с представителями "Ворсклы". У меня скоро будет тренировка моей команды, к ней и готовлюсь", – рассказал Кривенцов в комментарии Sport Arena.

Сачко возглавил "Ворсклу" в июне 2013 года. За это время команда трижды играла в еврокубках, а в прошлом сезоне заняла в УПЛ третье место. Однако в нынешнем сезоне под руководством Сачко "Ворскла" не смогла завершить первую часть УПЛ в верхней шестерке. В решающем матче команда сыграла вничью с аутсайдером УПЛ "Арсенал-Киев".

Свой следующий матч в рамках украинской Премьер-лиги "Ворскла" проведёт 2 апреля во Львове против "Карпат".

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Теги: ФК Ворскла Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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