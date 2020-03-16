"Ворскла" поддержала инициативу "Новой почты" насчет борьбы с коронавирусом

Футбольный клуб "Ворскла" решил поддержать манифест, объявленный соучредителем компании "Новая почта" Владимиром Поперешнюком.

Напомним, компания "Новая почта" приняла решение выделить 25 миллионов гривен на закупку оборудования и дополнительных материалов для больниц. Представители пообещали направить эти средства на нужды больничных учреждений Полтавы и Полтавской области.

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Инициативу по выделению средств поддержали и в "Ворскле", почетным президентом которого является Константин Жеваго. Его группа компаний Ferrexpo также за "тесное сотрудничество и взаимопомощь между медицинскими учреждениями и бизнесом, чтобы оперативно оказать помощь там, где она больше всего нужна", – говорится в сообщении на сайте клуба.

"В ближайшее время ФК "Ворскла" и группа компаний Ferrexpo выделят значительную сумму средств в помощь медицинским учреждениям Полтавщины", – подытожили в клубе. Однако о какой сумме идет речь – пока неизвестно.

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16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение.

Граждане Украины могут вернуться. Однако всех, кто возвращается из стран, где много зараженных коронавирусом, будут отправлять на обсервацию.

С 12 марта по 4 апреля в Украине внедрили общенациональный карантин. Отменили обучение в школах, вузах и садах, соревнования по болельщиками, концерты.



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