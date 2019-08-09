"Ворскла" подписала экс-защитника "Динамо"

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Зураб Очигава
Зураб Очигава / ФК "Ворскла"

24-летний украинец грузинского происхождения Зураб Очигава заключил полноценный контракт с "Ворсклой" на один год.

Зураб Очигава призван прежде всего "зацементировать" защиту "Ворсклы", ведь его родная позиция – центрбэк. Ведь летом "Ворскла" потеряла двух защитников: Ардин Даллку – покинул команду, а Александр Чижов закончил карьеру.

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Зураб Очигава – воспитанник киевской школы футбола, в ДЮФЛ играл за команду "Лидер" с Петропавловской Борщаговки (поселок в Киевской области). Затем перебрался в молодежный состав тогда еще "Ильичевца", в составе которого и дебютировал в Премьер-лиге. После чего были "Динамо", "Олимпик" и "Днепр-1" (последние два – на правах аренды). И вот теперь – "Ворскла".

Выступал за молодежную сборную Украины.

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Теги: Спорт Футбол ФК Ворскла Трансферы
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