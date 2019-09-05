"Ворскла" подписала контракт с экс-капитаном юношеской "Барселоны", выступавшем в "Ливерпуле"

Полтавская "Ворскла" подписала контракт с левым латералем Хуаном Мануэлем. Бывший игрок "Барселоны" и английского "Ливерпуля" будет выступать в Полтаве следующие два сезона.

Как сообщили в "Ворскле", переговоры по этому трансферу длились четыре месяца. Предыдущим клубом звездного новобранца полтавчан был титулованный английский "Ливерпуль", где Хуан Мануэль был одним из лидеров команды U-23.

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22-летний игрок будет выступать в "Ворскле" в футболке с номером "3".

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Стоит отметить, что Хуан Мануэль Гарсия Рэй – воспитанник каталонской "Барселоны", капитан команд нескольких возрастных групп одного из самых знаменитых клубов мира, обладатель Кубка Юношеской Лиги УЕФА сезона 2013-2014.