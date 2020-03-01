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Ворскла – Шахтер: где смотреть онлайн матч УПЛ

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"Ворскла" и "Шахтер" встретятся 1-го марта в рамках 20-го тура чемпионата Украины. Посмотреть матч можно онлайн и по телевидению.

Домашние матчи "Ворсклы" в чемпионате Украины показывают телеканалы "Футбол 1/2/3". В прямом эфире матч "Ворскла" – "Шахтер" покажет "Футбол 1". Начало трансляции в 16:55. Сам матч начнется в 17:00.

К теме: Ворскла – Шахтер: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Смотреть онлайн матч "Ворскла" – "Шахтер" легально можно на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 16:30 на канале выйдет программа "Тур online". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам матч.

Результат и видео матча "Ворскла" – "Шахтер" смотрите на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер ФК Ворскла
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