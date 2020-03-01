"Ворскла" сенсационно нанесла "Шахтеру" первое поражение в чемпионате Украины: видео

1 марта "Ворскла" победила "Шахтер" в матче 20 тура чемпионата Украины. Поражение стало первым для "горняков" в рамках сезона 2019/2020.

Ворскла – Шахтер 1:0

Гол: Степанюк, 30

Удаление: Скляр, 84 (Ворскла)

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28 февраля "Шахтер" провел изнурительный поединок в Лиге Европы против "Бенфики". Дончане вырвали ничью в Лиссабоне и пробились в 1/8 финала, где сыграют с "Вольфсбургом".

Из-за игры в еврокубках наставник "горняков" провел ротацию на матч с "Ворсклой". В частности, на игру с полтавчанами вышло сразу восемь свежих игроков.

В то же время у "Ворсклы" была целая неделя, чтобы подготовиться к игре. 22 февраля "Ворскла" проиграла "Динамо" в чемпионате Украины и стремилась реабилитироваться перед фанатами в игре с другим украинским грандом.

Ход матча

"Ворскла" довольно уверенно начала поединок. Подопечные Юрия Максимова контролировали мяч и заставили гостей играть вторым номером.

Первый момент в матче возник на 16 минуте. Кане замечательным пасом вывел Кулача лицом к лицу с Шевченко. Владиславу удалось нанести удар, однако вратарь парировал удар.

Что интересно, линейный арбитр зафиксировал офсайд, хотя повтор показал, что Кулач был в правильном положении.

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На 29 минуте "Ворскла" развернула острую атаку правым флангом. Пердута подал в штрафную, однако Скляр не выиграл верховую дуэль и "горняки" панически выбили мяч.

Гол в ворота "Шахтера" назревал и "Ворскла" на 30 минуте таки открыла счет. Алан Патрик замешкался в собственной штрафной и потерял мяч после того, как его запрессинговали Скляр и Кулач.

После этого Скляр под острым углом вышел один на один с Шевченко, но отдал пас на Степанюк. Руслан переправил мяч в ворота из-под Кривцова – 1:0.

Видео гола Степанюка

Свой первый серьезный момент "Шахтер" создал аж на 37 минуте. Марлос протащил мяч в штрафную полтавчан и нанес дальний удар. Резник совершил прекрасный сейв.

"Ворскла" получила еще одну хорошую возможность на 42 минуте. Степанюк, находясь в штрафной "горняков", отдал передачу на Кане, который ворвался во владения Шевченко.

К счастью для гостей, малийский легионер "Ворсклы" неудачно укротил мяч, поэтому удар Кане с острой позиции оказался неточным. На 45 минуте дальним ударом бдительность Шевченко проверил Пуцлин.

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После перерыва острых моментов стало намного больше. На 48 минуте Кане не смог реализовать очередную возможность. Футболист вышел один на один с Шевченко, элегантно обыграв защитника, но пробил мимо ворот.

На 52 минуте бывший нападающий "Шахтера" Кулач после подачи со стандарта выиграл верховую дуэль, но совсем немножко не попал. "Шахтер" ответил через 5 минут.

Коноплянка в присущем для себя стиле "качнул" защитника и пробил по воротам Резника. Голкипер "Ворсклы" не без проблем парировал удар Евгения.

"Ворскла" ответила не менее остро. На 61 минуте Луизао на правом фланге проскочил защитников "Шахтера" и отдал передачу в штрафную. Степанюку совсем немного не хватило, чтобы замкнуть прострел.

Несмотря на то, что "Шахтер" владел территориально преимуществом, моментов у ворот Резника не было много. У "горняков" были ощутимые проблемы с конструированием атак.

На 80 минуте Кулач упустил стопроцентную возможность удвоить преимущество "Ворсклы". Полтавчане разыграли замечательную комбинацию, в финальной стадии которой Кане прострелил вдоль ворот "Шахтера".

Перед Кулачем были пустые ворота, однако Владислав замешкался и Хочолава спас гостей от второго пропущенного гола.

На 84 минуте "Ворсклу" подвел Скляр. Александр, имея в пассиве горчичник, пошел в жесткий подкат против Бондаренко. Вторая желтая карточка, которая сразу стала красной, и "Ворскле" почти 10 минут пришлось противостоять чемпиону Украины в меньшинстве.

На 89 минуте нервы не выдержали у Додо. Кане в падении задел Додо и подошел попросить прощения. Игрок "Шахтера" отмахнулся, за что получил желтую карточку. Горчичник получил и Кане.

В компенсированное время Бондаренко пробил мощно и мяч попал в руку Пердуты, который находился в штрафной. Однако арбитр не назначил пенальти, ведь рука находилась в естественном положении.

С арбитром не согласился Дентиньо и помощник Каштру – Дарио Срна. Оба за чрезмерные эмоции получили по желтой карточке. Несмотря на финальное нашествие "Шахтер" не успел отыграться.

"Ворскла" нанесла "Шахтеру" первое поражение в сезоне в рамках УПЛ. Беспроигрышная серия "Шахтера" насчитывала 48 матчей.

Несмотря на поражение дончане продолжают возглавлять турнирную таблицу. "Ворскла" благодаря победе оторвалась от "Карпат", которые на последней строчке.

Турнирная таблица УПЛ