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Ворскла – Шахтер: прогноз букмекеров на матч УПЛ

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В воскресенье, 1 марта, "Ворскла" примет "Шахтер" в рамках 20-го тура чемпионата Украины. Букмекеры оценили шансы команд одержать победу.

Ворскла – Шахтер: прогноз

Дончане находятся в хорошем настроении, ведь преуспели в Лиге Европы. Подопечные Луиша Каштру по сумме двух матчей одолели "Бенфику" и вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

А "Ворскла" в этом году сыграла только один официальный матч. На прошлой неделе подопечные Юрия Максимова проиграли "Динамо".

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"Шахтер", который в рамках этого сезона не терпел поражения, явный фаворит противостояния. Букмекеры оценили победу "Шахтера" в матче с полтавчанами коэффициентом 1,15.

А "Ворскла" в 19 матчах одержала только 4 победы. Коэффициент на победу полтавчан в матче с лидером чемпионата – 18,5. Ничья в игре – 7,60.

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"Шахтер" провел серию из 4 подряд сухих побед на поле "Ворсклы" в чемпионате Украины. В двух матчах "Шахтер" побеждал со счетом 0:3. Коэффициент на такой же счет 1 марта – 6.

Последний раз "Ворскла" побеждала "горняков" в родных стенах еще 12 апреля 2014 года со счетом 1:0. Коэффициент на минимальную победу полтавчан – 41.

Обзор матча "Ворскла" – "Шахтер" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер ФК Ворскла
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