"Ворскла" уволила Виталия Косовского с поста главного тренера команды

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Виталий Косовский
Виталий Косовский / ФК "Ворскла"

Руководство полтавской "Ворсклы" решило уволить Виталия Косовского с поста главного тренера команды.

Как говорится на сайте клуба, об этом решении руководства стало известно после завершения вечернего тренировочного занятия команды на УТБ в Марках.

При этом Виталий Косовский и его помощники остаются работать в структуре "бело-зеленых".

Информацию о новом тренерском штабе главной команды ворсклян обнародуют в ближайшее время.

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Стоит отметить, что в этом сезоне "Ворскла" идет на последнем месте в турнирной таблице. После 13 тура команда одержала лишь две победы и еще дважды сыграла вничью. Следующий матч команда проведет 23 ноября на выезде против "Днепр-1".

Стоит напомнить, что Виталий Косовский в январе 2019 года возглавил молодежный состав "Ворсклы". Однако уже 28 марта он был представлен как исполняющий обязанности главного тренера основной команды. Летом приставку "в.о" убрали, и Косовский продолжил работу как полноценный наставник команды.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Ворскла Новости Спорта
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