"Ворскла" уволила Виталия Косовского с поста главного тренера команды

Руководство полтавской "Ворсклы" решило уволить Виталия Косовского с поста главного тренера команды.

Как говорится на сайте клуба, об этом решении руководства стало известно после завершения вечернего тренировочного занятия команды на УТБ в Марках.

При этом Виталий Косовский и его помощники остаются работать в структуре "бело-зеленых".

Информацию о новом тренерском штабе главной команды ворсклян обнародуют в ближайшее время.

Читайте также: Сколько Украина может заработать на Евро-2020: названы премиальные

Стоит отметить, что в этом сезоне "Ворскла" идет на последнем месте в турнирной таблице. После 13 тура команда одержала лишь две победы и еще дважды сыграла вничью. Следующий матч команда проведет 23 ноября на выезде против "Днепр-1".

Стоит напомнить, что Виталий Косовский в январе 2019 года возглавил молодежный состав "Ворсклы". Однако уже 28 марта он был представлен как исполняющий обязанности главного тренера основной команды. Летом приставку "в.о" убрали, и Косовский продолжил работу как полноценный наставник команды.