"Ворскле" могут запретить регистрировать новых футболистов: детали скандала

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Артур Загорулько
Артур Загорулько / Footboom.com

На полтавскую "Ворсклу" могут наложить трансферный бан – команда не сможет покупать и подписывать новых игроков. Все из-за задолженности по выплате зарплаты своему бывшему футболисту.

Артур Загорулько выступал за полтавскую "Ворсклу" в течение полутора сезона. 5 августа 2016 года он перешел на правах аренды в состав полтавчан. Сыграл за команду 36 матчей в Премьер-лиге, забив всего два гола. И в начале 2018 года вернулся в "Шахтер". Однако за время, которое игрок провел в Полтаве, ему так и не выплатили всю зарплату. Поэтому футболист обратился к Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов за помощью.

"Предмет обращения – надлежащее оформление и представление и юридическое сопровождение спора с клубом о взыскании долга в принудительном порядке, поскольку меры по досудебному урегулированию спора были уже им исчерпаны", – говорится в заявлении организации.

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Загорулько помогли в этом вопросе. Документы были направлены в Палату по разрешению споров ФФУ, которая стала на сторону футболиста.

"В результате рассмотрения дела, Палатой принято решение об удовлетворении требований Футболиста, которое в свою очередь может иметь для Клуба негативные последствия в виде запрета регистрации любых новых футболистов, в случае отсутствия соответствующего расчета с Артуром Загорулько", – заявили во Всеукраинской ассоциации футболистов профессионалов.

Финансовые проблемы в "Ворскле" существуют давно. Еще в начале 2019 капитан команды Владимир Чеснаков заявил, что задолженность по зарплате составляет 5-6 месяцев. И это без премиальных.

Стоит напомнить, что "Ворскла" не сумела пробить в топ-6 чемпионата Украины. После этого из команды ушел главный тренер Василий Сачко. Вместо него назначили Виталия Косовского. Под его руководством команда проиграла в 1/4 финала Кубка Украины перволиговому "Днепру-1".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Ворскла
Источник: 24 Канал
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