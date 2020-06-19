Ровно 8 лет назад, 19 июня 2012 года, в рамках третьего тура группового этапа Евро-2012 сборная Украины встретилась с командой Англии.

Матч проходил в Донецке. Украинской команде нужно было побеждать, чтобы выходить из группы. На 62-й минуте, когда англичане были впереди 1:0, бригада арбитров во главе с Виктором Кашшаи не засчитали гол Марко Девича, пишет 24 канал.

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При этом что мяч в воздухе полностью пересек линию ворот, перед тем как его выбил Джон Терри в падении. Ни Виктор Кашшаи, как главный арбитр встречи, ни его помощники (этот матч обслуживала бригада арбитров из пяти человек, в том числе по одному за каждыми из ворот) не увидел там гола.

Этот эпизод вызвал значительный скандал. А матч так и закончился минимальной победой сборной Англии.

Джон Терри выбивает мяч уже из-за линии ворот после удара Девича в матче Украина – Англия. Арбитр Виктор Кашшаи не засчитал в этом эпизоде гол (фото: Трибуна)

Видео эпизода

Стоит отметить, что в начальной стадии голевой атаки украинцев был офсайд, но гол отменили совсем не поэтому.

Чем известен Виктор Кашшаи

Виктор Кашшаи обслуживал матчи с 1990 года. В 2003 году получил звание арбитра ФИФА и возможность обслуживать международные матчи. Обслуживал матчи Олимпиады-2008 в Пекине, работал на финале. Был резервным арбитром на нескольких матчах Евро-2008. Работал на Чемпионате мира 2010 года. Именно он обслуживал финал Лиги чемпионов сезона 2010/11, в котором сыграли "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".