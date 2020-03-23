Восемь футболистов претендуют на звание игрока марта в УПЛ: неожиданные кандидаты
В марте в чемпионате Украины по футболу успели сыграть только три тура. Но после них набралось аж восемь кандидатов на звание лучшего игрока марта в УПЛ.
На сайте УПЛ назвали имена кандидатов. В голосовании за топ-футболиста принимают участие победители номинации "Лучший игрок тура", а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отличались стабильностью на протяжении мартовских туров и заслужили право принять участие в голосовании.
Претенденты:
Максим Третьяков ("Александрия")
Вадим Милько ("Колос")
Богдан Михайличенко ("Заря")
Александр Филиппов ("Десна")
Жуниор Мораес ("Шахтер")
Виталий Миколенко ("Динамо")
Алексей Чичиков ("Днепр-1")
Тайсон ("Шахтер")
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В голосовании за топ-наставника принимают участие победители номинации "Лучший тренер тура" (в марте: 21 тур – Владимир Шаран ("Александрия"), 22 тур – Александр Рябоконь ("Десна"), 23 тур – Виктор Скрипник ("Заря"), а также наставник "Динамо" Алексей Михайличенко, чья команда демонстрировала стабильность на протяжении мартовских туров".
Проголосовать за лучшего игрока и тренера можно по ссылке.
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