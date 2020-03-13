Восьмой этап Кубка мира по биатлону в Финляндии будет завершен досрочно
14 марта на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) состоятся гонки преследования. Они будут последними гонками в сезоне. Хотя в рамках этапа сначала предполагались сингл-микст и классическая эстафета (15 марта).
После консультаций с финской властью IBU отказался от проведения стартов в воскресенье.
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Таким образом гонка преследования 14 марта станет последней в сезоне, так как этап в Осло также был отменен.
- В мужской гонке преследования (14:45) побегут Дмитрий Пидручный (19), Артем Прима (22) и Руслан Ткаленко (58).
- В женской гонке преследования (16:45) Украину будут представлять Валя Семеренко (14), Вита Семеренко (30). Анастасия Меркушина (32), Юлия Джима (53), Елена Пидгрушная (57).
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