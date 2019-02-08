Воспитанницы украинского фигурного катания стали звездочками в США

Американские фигуристки украинского происхождения – сестры Ева и Устина Борсук завоевали золотую и бронзовую медали соответственно на первенстве Восточного побережья США. Ева отметилась в юниорской категории, а Устина – в составе младшей команды.

По данным Американской ассоциации фигурного катания (USFSA), Ева стала первой спортсменкой украинского происхождения, которая получила "золото" Восточного побережья США в этом виде спорта. (Данных о младших командах нет.) Соревнования, в которых приняли участие 146 команд и около двух с половиной тысяч фигуристов, состоялись на днях в городе Вустер (штат Массачусетс).

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Еве – 17 лет, она в этом году заканчивает школу и поступает в университет. Хочет быть врачом. Устине – 12, она учится в 7-м классе средней школы. В Киеве девушки учились в Гимназии имени Леси Украинки.

Сестры Борсук живут в Нью-Йорке, но выступают в составе команды "Имидж", которая представляет Клуб фигурного катания города Йонкерз. Девушки являются воспитанницами как киевской, так и харьковской школ фигурного катания.

Интересный факт: и Ева, и Устина завоевали медали в коньках, лезвия на которых установлены в Киеве заслуженным тренером Украины Дмитрием Шкидченко. "Он – Мастер, – говорит Ева. – Каждый раз, как меняю коньки, то лечу к нему через океан, потому что правильно установленные лезвия – это половина победы".

Мы не теряем связи с Украиной и очень гордимся, что представляем украинскую школу фигурного катания, – признается Устина.

"Очень хочется, чтобы наш вид спорта стал популярным в Украине, – добавляет Ева. – Наши фигуристы в основном невероятно одарены и трудолюбивы, но пока в Украине есть только одна серьезная команда – Харьковская "Интерстеллар". Она получила колоссальные результаты, но держится на крошечных плечах тренера Юлии Белецкой, на энтузиазме спортсменок и их родителей".

Ева сотрудничает с "Интерстеллар" и принимала участие в тренировках команды и выстраивании программ в Харькове летом 2017 года.

Попытки создать команды в Киеве и Одессе в течение нескольких последних лет потерпели неудачу. В первую очередь, из-за недостатка финансирования и полного отсутствия какой-либо поддержки со стороны как бизнеса, так и государства. Кроме того, возникли разногласия в расписании командных и индивидуальных тренировок спортсменов.

Синхронное фигурное катание: выступление команды "Имидж" – смотрите видео

В международном масштабе, по данным USFSA, синхронное катание развивается самыми быстрыми темпами по сравнению с другими видами фигурного катания. Несмотря на то, что эта дисциплина еще не является олимпийским видом спорта, ведущие университеты мира, среди которых, например, Корнелл и Принстон, уже много лет имеют свои команды.

Эта дисциплина сочетает в себе филигранную технику владения ребром конька – характеристика, традиционно присущая танцам на льду, так и элементы парного фигурного катания, такие как поддержки, прыжки и тодесы. Большинство элементов выполняется не просто на одной ноге, а на одном ребре одного конька. В команде от 14-ти до 20-ти фигуристов, которые сдают спортивные нормативы по системе USFSA и проходят индивидуальный отбор в клубах.

28 февраля – 2 марта в городе Плимеф (штат Мичиган) пройдет национальный чемпионат США. Именно в этом штате в 1976 году состоялись первые международные соревнования по "синкро", как называют этот спорт фигуристы. В том турнире приняли участие спортсмены из США и Канады. Первая американская команда также возникла в Мичигане – в городе Энн Арбор в 1956 году. Сегодня в США насчитывается около 600 команд разного уровня. Чемпионаты мира проводятся с 2000 года.

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