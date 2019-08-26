Воспитанник киевского "Динамо" заявил о мечте выступать за сборную России

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Даниил Лисовой
Даниил Лисовой / ФК "Зеніт"

Воспитанник киевского "Динамо" Даниил Лисовой, ныне являющийся полузащитником тульского "Арсенала", рассказал об этапах своей карьеры.

Даниил Лесовой заявил, что хочет выступать за сборную России. Он жил в Киеве и прошел школу "Динамо". Слова игрока приводит пресс-служба тульского клуба.

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Выступления за сборную России? Ну, а кто об этом не мечтает? Было бы неправильно не ставить такую цель. В юниорскую сборную уже вызывался, надеюсь, вызовут и в молодежную. Будучи игроком "Арсенала" с командой U-20 провел 7-8 неофициальных матчей, они давали тренерам представление о кандидатах в молодежку.

"Я родился в Москве, но Киев мне роднее. Он меня воспитал в футбольном плане, школу закончил, там семья и друзья. Отпуск нравится проводить дома. Очень люблю Киев – центр, Крещатик, правый берег Днепра. Владею ли украинским языком? В совершенстве", – сказал футболист.

Даниил Лесовой был в структуре киевского "Динамо" с 2015-го по 2016 год. Сейчас хавбек принадлежит "Зениту", но играет на правах аренды за тульский "Арсенал".

В текущем розыгрыше чемпионата России Лисовой отыграл все семь матчей, отметившись одной результативной передачей.

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Теги: Новости России Динамо Новости Спорта Спорт Футбол
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