Воспитанник киевского "Динамо" заявил о мечте выступать за сборную России
Воспитанник киевского "Динамо" Даниил Лисовой, ныне являющийся полузащитником тульского "Арсенала", рассказал об этапах своей карьеры.
Даниил Лесовой заявил, что хочет выступать за сборную России. Он жил в Киеве и прошел школу "Динамо". Слова игрока приводит пресс-служба тульского клуба.
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Выступления за сборную России? Ну, а кто об этом не мечтает? Было бы неправильно не ставить такую цель. В юниорскую сборную уже вызывался, надеюсь, вызовут и в молодежную. Будучи игроком "Арсенала" с командой U-20 провел 7-8 неофициальных матчей, они давали тренерам представление о кандидатах в молодежку.
"Я родился в Москве, но Киев мне роднее. Он меня воспитал в футбольном плане, школу закончил, там семья и друзья. Отпуск нравится проводить дома. Очень люблю Киев – центр, Крещатик, правый берег Днепра. Владею ли украинским языком? В совершенстве", – сказал футболист.
Даниил Лесовой был в структуре киевского "Динамо" с 2015-го по 2016 год. Сейчас хавбек принадлежит "Зениту", но играет на правах аренды за тульский "Арсенал".
В текущем розыгрыше чемпионата России Лисовой отыграл все семь матчей, отметившись одной результативной передачей.
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