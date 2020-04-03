Восстановление Английской Премьер-лиги отложили, футболистам сократят зарплаты

Английская Премьер-лига (АПЛ) на неопределенный срок перенесла восстановление турнира. Футболистам клубов сократят размер зарплаты на 30%.

Как информирует сайт АПЛ, в ходе переговоров между клубами и лигой было признано, что турнир не будет восстановлен в начале мая.

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Дата возобновления чемпионата Англии не называется. Игры начнут проводить только тогда, когда это будет безопасно.

Как сказано в заявлении лиги, футбольные соревнования, прерванные из-за пандемии, будут восстановлены только с разрешения правительства и медицинских служб.

В то же время в Англии намерены доиграть чемпионат и кубковые матчи.

BBC сообщает, что клубы Премьер-лиги попросят игроков сократить заработную плату на 30%, чтобы защитить рабочие места других работников.

Премьер-лига также выделит 125 миллионов фунтов стерлингов на поддержку EFL и Национальной лиги.

Как завершат сезон АПЛ

В Англии ведутся дискуссии относительно сценариев завершения сезона. Некоторые клубы предлагают аннулировать результаты сезона.

Однако решение осложняет то, что "Ливерпуль" практически гарантировал себе золотые медали.

Некоторые клубы готовы признать "Ливерпуль" чемпионом. Однако в таком случае возникает проблема с клубами, которые борются за сохранение прописки в АПЛ.

Недавно появилась информация, что в Англии предлагают доиграть сезон в изолированных лагерях.

Решения доиграть сезон 2019/2020 также влияет рекомендация УЕФА. Там заявили, что могут не допустить клубы в еврокубках, если лиги будут завершены досрочно.

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