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Восстановление Бундеслиги под угрозой: десять футболистов заразились COVID-19

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В Германии десять футболистов заразились COVID-19
В Германии десять футболистов заразились COVID-19 / facebook.com/BVB

В Германии состоялась первая массовая проверка на коронавирус команд первой и второй Бундеслиги. Десять тестов показали положительный результат.

Немецкая футбольная лига объявила результаты первой массовой проверки на коронавирус, информирует сайт DFL.

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Из 1 724 тестов среди 36 клубов было выявлено 10 положительных результатов. Больных немедленно изолировали в соответствии с протоколом.

Уже стартовала вторая волна тестирования. Кроме того, еще раз всех проверят непосредственно перед стартом тренировок в общей группе.

"Тщательные тесты предназначены для того, чтобы наилучшим образом предотвратить участие инфицированных людей в тренировках и играх и тем самым потенциально снизить вероятность заражения других", – говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось о трех инфицированных в "Кельне". В каких клубах другие больные, не раскрывается.

Ожидалось, что Бундеслига восстановится 9 мая, однако правительство Германии отложило решение на 6 мая.

В этот день власти Германии должны решить судьбу Бундеслиги. Руководители лиги настроены позитивно и надеются, что футбол вернется уже в мае.

По состоянию на 4 мая в Германии подтверждено 165 745 случаев заражения COVID-19, 6 866 человек умерли.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Здоровье Новости Спорта Коронавирус COVID-19 Бундеслига Футбол Спорт
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