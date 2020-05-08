Восстановление Ла Лиги: в Испании назвали даты матчей

В Испании уже определили дату возобновления футбольного сезона, который приостановлен из-за пандемии COVID-19. Главный тренер ФК "Леганес" Хавьер Агирре рассказал, что ему сообщили, в какие сроки будет доиграна Ла Лига.

Агирре заявил, что первые матчи Ли Лиги должны начаться 20 июня, информирует Marca. Чемпионат продлится до 26 июля.

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Дата восстановления Ла Лиги уже определена – 20 июня, остальные 11 туров будут доиграны до 26 июля. Матчи будут проводиться по субботам-воскресеньям и по средам-четвергам,

– заявил тренер.

Наставник "пепинерос" добавил, что руководство Ла Лиги официально проинформировало его об этом.

В то же время в Ла Лиге заявляют, что у них нет подтвержденных дат восстановления турнира.

"Сначала клубы вернутся к тренировкам, а потом будем ждать решения правительства. Если оно одобрит, планируем вернуться в июне", – сказал представитель Ла Лиги.

По состоянию на 8 мая в Испании коронавирусом заражены 221 447 человек, 26 070 человек умерли.

В Испании сыграно 27 туров из 38-и. Лидером турнирной таблицы является "Барселона". "Леганес" находится на предпоследней строчке.

Какие лиги официально объявили о возобновлении

Немецкая Бундеслига – первый матч запланирован на 16 мая;

Венгерский чемпионат – первые матчи запланированы на 23 мая;

Чемпионат Польши по футболу – первые матчи запланированы на 29 мая.

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