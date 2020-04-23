Восстановление УПЛ: появился календарь матчей
Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) сезона 2019/2020 планируют доиграть летом. УПЛ уже разработала календарь матчей, которые нужно доиграть.
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии "Футбол news" рассказал о разработке календаря чемпионата.
Читайте также Первый клуб в Украине сократил зарплаты футболистам
У нас уже есть готовый календарь, каким образом мы будем проводить чемпионат после его восстановления. Как мы уже официально проинформировали все клубы, все участники лиги получат минимум две недели на подготовку к первому матчу возобновленного чемпионата,
– заявил Дикий.
По его словам, чтобы завершить сезон в УПЛ и Кубок Украины, нужно полтора месяца.
"Есть некоторые матчи, которые будут проводиться через 3 дня на 4-й. Среда – выходной, есть такое. Есть три таких спаренных тура", - сказал Дикий.
Кстати Италия и Франция заявили о возобновлении сезона: когда вернется футбол
По информации "ТаТоТаке", чемпионат Украины планируют возобновить в середине июня.
В УПЛ осталось доиграть 9 туров. Лидером чемпионата сейчас является "Шахтер".
Последней командой в турнирной таблице находятся львовские "Карпаты".
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Читайте также
-
Бывший руководитель Ferrari стал водителем скорой, чтобы бороться с коронавирусомсегодня , 13:37
-
Вспышка коронавируса в белорусском клубе, Йовичевич возглавил "Динамо": новости спорта 22 апрелясегодня , 08:10
-
Олимпийские игры-2020 могут не состояться: Игры невозможно перенести больше, чем на годсегодня , 11:26
-
АПЛ может не возобновиться: английские клубы против доигрывания сезонасегодня , 14:08
-
УЕФА официально перенес чемпионат Европы среди женских командсегодня , 15:35
-
Играть в футбол – не женское дело: президент украинского клубасегодня , 15:16