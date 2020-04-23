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Восстановление УПЛ: появился календарь матчей

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Восстановление УПЛ: появился календарь матчей / shakhtar.com

Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) сезона 2019/2020 планируют доиграть летом. УПЛ уже разработала календарь матчей, которые нужно доиграть.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии "Футбол news" рассказал о разработке календаря чемпионата.

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У нас уже есть готовый календарь, каким образом мы будем проводить чемпионат после его восстановления. Как мы уже официально проинформировали все клубы, все участники лиги получат минимум две недели на подготовку к первому матчу возобновленного чемпионата,
– заявил Дикий.

По его словам, чтобы завершить сезон в УПЛ и Кубок Украины, нужно полтора месяца.

"Есть некоторые матчи, которые будут проводиться через 3 дня на 4-й. Среда – выходной, есть такое. Есть три таких спаренных тура", - сказал Дикий.

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По информации "ТаТоТаке", чемпионат Украины планируют возобновить в середине июня.

В УПЛ осталось доиграть 9 туров. Лидером чемпионата сейчас является "Шахтер".

Последней командой в турнирной таблице находятся львовские "Карпаты".

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УПЛ
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