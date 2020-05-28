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"Вот тебе цензура": "Шахтер" отменил интервью со Степаненко из-за критики журналиста

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"Шахтер" отменил интервью со Степаненко из-за критики журналиста
"Шахтер" отменил интервью со Степаненко из-за критики журналиста / Коллаж 24 канала

Донецкий "Шахтер" отказал ведущему ютуб-канала "Трендець" Дмитрию Поворознюку в интервью с футболистом Тарасом Степаненко. Интервью со Степаненко было согласовано, но сорвалось из-за критики Поворознюка в адрес "Шахтера".

Цензура в "Шахтере"

Об инциденте с "Шахтером" Поворознюк рассказал в прямом эфире инстаграм-страницы Ukraine Football, сообщает Tribuna.com.

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По его словам, интервью со Степаненко было согласовано. Но сорвалось после разговора Поворознюка с бывшим игроком "Шахтера" Рустамом Худжамовым.

Мы с ним говорили о золотой клетке "Шахтера". О том, что молодым очень тяжело пробиться в донецком клубе. Им там дают хорошие контракты, многие из них пересиживают. Стрим со Степаненко должен был быть через три дня после выхода материала с Худжамовым. Но после выпуска нам сразу написали, что не будет никакого стрима со Степаненко,
– заявил Поворознюк.

По словам Дмитрия, в "Шахтере" ему сказали, что не будут с ним контактировать, потому что он с Худжамовым сказал о золотой клетке "Шахтера".

Вот тебе цензура. Вот тебе просто слова. Когда ты говоришь о том, что думаешь. Люди и так это понимают, они тоже об этом говорят, это не что-то новое,
– заметил журналист.

Поворознюк заявил, что во время сборов "Шахтера" у него были нормальные отношения с клубом.

"Одна фраза кому-то из отдела маркетинга или из пресс-лужбы не понравилась, и все, мы не общаемся, ничего и никого не даем. Такой вот пример цензуры в футболе", – отметил Дмитрий.

Он также привел пример с идентичным выпуском о молодых футболистах "Динамо", которые не получают игровую практику.

По словам Поворознюка, в клубе нормально восприняли выпуск.

Что известно о Поворознюке? 32-летний украинский журналист и блогер. Основатель блогов "Футбол для души", FootballHub. Автор блога "Трендець".

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Цензура Шахтер Спорт Футбол
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