Возглавит ли Семин "Динамо": появились новые детали
Российский тренер Юрий Семин якобы рассматривается руководством "Динамо" как следующий тренер команды. Кандидатура Семина появилась в СМИ после интервью россиянина в эфире программы Александра Денисова – "Большой футбол".
Денисов, который является директором каналов "Футбол 1/2/3", развеял слухи о приходе Семина в "Динамо". Во время очередного выпуска "Большого футбола" он заявил, что стороны не ведут переговоры.
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Семина не будет в "Динамо"
"Я контактировал с ближайшим окружением Юрия Семина еще до того, как он отреагировал на эти слухи.
Подтвердилось, что на сегодня никаких переговоров с Юрием Семиным на предмет того, чтобы он в третий раз возглавил "Динамо", не было и нет", – заявил Денисов.
Что касается Эррола Булута и Сергея Реброва, которых тоже сватают в "Динамо", Денисов сообщил, что это на уровне слухов.
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"Динамо" сменит тренера?
- После поражения "Динамо" в матче с "Шахтером" начали появляться слухи, что Алексей Михайличенко покинет тренерский мостик киевлян по завершению сезона.
- Главным кандидатом на тренерское кресло "Динамо" якобы является Юрий Семин. Он дважды возглавлял "Динамо" и однажды становился с киевлянами чемпионом Украины.
- Президент "Динамо" Игорь Суркис отказался комментировать слухи. При этом Семин заявил, что никаких предложений не получал.