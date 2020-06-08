Российский тренер Юрий Семин якобы рассматривается руководством "Динамо" как следующий тренер команды. Кандидатура Семина появилась в СМИ после интервью россиянина в эфире программы Александра Денисова – "Большой футбол".

Денисов, который является директором каналов "Футбол 1/2/3", развеял слухи о приходе Семина в "Динамо". Во время очередного выпуска "Большого футбола" он заявил, что стороны не ведут переговоры.

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Семина не будет в "Динамо"

"Я контактировал с ближайшим окружением Юрия Семина еще до того, как он отреагировал на эти слухи.

Подтвердилось, что на сегодня никаких переговоров с Юрием Семиным на предмет того, чтобы он в третий раз возглавил "Динамо", не было и нет", – заявил Денисов.

Что касается Эррола Булута и Сергея Реброва, которых тоже сватают в "Динамо", Денисов сообщил, что это на уровне слухов.

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"Динамо" сменит тренера?