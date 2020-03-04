Возглавит ли Ребров "Шахтер" – заявление журналиста

Журналист Игорь Цыганик сообщил, что "Шахтер" не предлагал главному тренеру венгерского "Ференцвароша" Сергею Реброву возглавить донецкий клуб.

По мнению Цыганика, украинским специалистам нужно показать топ-уровень, чтобы возглавить "Шахтер".

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Насколько мне известно, не было разговоров о том, что Ребров может возглавить "Шахтер". Президент "горняков" (Ринат Ахметов, – Спорт24) когда-то сказал, что после Яремченко "Шахтер" будут тренировать иностранцы. Украинским специалистам нужно показать топ-уровень, чтобы надеяться на такое приглашение,

– сказал Цыганик эфире Цыганик LIVE.

Также Цыганик предположил, что руководство "Шахтера" могло изменить свою философию и все же пригласит на тренерский мостик украинца.

"Возможно, Ребров, или даже Шевченко, могут претендовать на это", – добавил журналист.

Насколько мне известно, Реброва не рассматривали как потенциального нового главного тренера донецкого клуба. Ребров может вернуться в Украину, но сейчас для этого нет никаких предпосылок, есть только разговоры,

– резюмировал Цыганик.

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