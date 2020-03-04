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Возглавит ли Ребров "Шахтер" – заявление журналиста

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Журналист Игорь Цыганик сообщил, что "Шахтер" не предлагал главному тренеру венгерского "Ференцвароша" Сергею Реброву возглавить донецкий клуб.

По мнению Цыганика, украинским специалистам нужно показать топ-уровень, чтобы возглавить "Шахтер".

Примечательно: Сергей Ребров признан тренером десятилетия в венгерском "Ференцвароше"

Насколько мне известно, не было разговоров о том, что Ребров может возглавить "Шахтер". Президент "горняков" (Ринат Ахметов, – Спорт24) когда-то сказал, что после Яремченко "Шахтер" будут тренировать иностранцы. Украинским специалистам нужно показать топ-уровень, чтобы надеяться на такое приглашение,
– сказал Цыганик эфире Цыганик LIVE.

Также Цыганик предположил, что руководство "Шахтера" могло изменить свою философию и все же пригласит на тренерский мостик украинца.

"Возможно, Ребров, или даже Шевченко, могут претендовать на это", – добавил журналист.

Насколько мне известно, Реброва не рассматривали как потенциального нового главного тренера донецкого клуба. Ребров может вернуться в Украину, но сейчас для этого нет никаких предпосылок, есть только разговоры,
резюмировал Цыганик.

Что известно о Реброве

  • Сейчас Сергей Ребров возглавляет клуб "Ференцварош", с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Венгрии.
  • Ребров – воспитанник "Шахтера", однако успешный период как футболист провел в киевском "Динамо".
  • С 2014 до 2017 год Ребров возглавлял "Динамо", с которым дважды стал чемпионом Украины.
  • Между периодами на тренерском мостике "Динамо" и "Ференцвароша" 45-летний специалист возглавлял саудовский клуб "Аль-Ахли".
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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Шахтер Сергей Ребров Футбол
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