Возглавит ли Шовковский министерство спорта – заявление Гончарука

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал возможное разделение Министерства культуры и Министерство молодежи и спорта. Ведомства были объединены летом, а их главой стал Владимир Бородянский. Теперь же министерства вновь планируют разделить и главой спортивного ведомства может стать Александр Шовковский.

В эфире программы "Факты недели" на канале ICTV Гончарук заявил, что Министерство молодежи и спорта теоретически может быть разделено, но финального решения на этот счет пока нет.

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Он отметил, что любое решение не должно помешать подготовке к Олимпиаде-2020, которая находится на "финишной прямой". Олимпиада продлится с 24 июля по 9 августа.

Как известно, СМИ сообщали, что правительство Алексея Гончарука ожидает перестановка. Будто бы у министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского планируют забрать вопросы спорта.

Также планируется создание госагентства спорта под управлением Министерства культуры.

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Вместе с тем, Гончарук опроверг информацию, что кандидатура экс-голкипера "Динамо" и сборной Украины Александра Шовковского рассматривают на должность министра спорта в случае разделения Министерства культуры, молодежи и спорта.

"Очень интересно наблюдать, как распространяются слухи. Эта идея подумать об Александре как о возможном чиновнике возникла у меня, но серьезно мы ее еще не обсуждали", – заявил Гончарук.

В то же время министр Бородянский не считает, что создание отдельного министерства спорта будет эффективным. Он заявил, что в планах Министерства молодежи и спорта создание госагентства спорта и фонда поддержки спорта.