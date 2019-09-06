Возможно, следовало бы вытащить с пенсии Виталия Кличко, драться не с кем, – Тайсон Фьюри

Британский боксер Тайсон Фьюри ответил на критику болельщиков за выбор следующего соперника. Тайсон сразится с небитым шведским боксером Отто Валлиным.

Фьюри пожаловался, что большинство боксеров, с которыми бы он мог встретиться, не были доступны для боя.

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Валлин не был приоритетным оппонентом. Кубрат Пулев отказался от боя. Александр Поветкин ответил отказом. Чарльз Мартин также отказался. Тревор Брайан сделал то же самое. Луис Ортис бьется с Уайлдером, Энди Руис – с Энтони Джошуа. Диллиан Уайт провалил тест на допинг. Джаррелл Миллер тоже попался на допинге. Там остался кто-то еще?

Возможно, мне надо было подраться против Криса Арреолы, у которого шесть или семь поражений, или вытащить с пенсии Томаша Адамека. Может, стоило вытащить с пенсии даже Виталия Кличко. Не знаю. Больше нет никого, с кем можно драться,

– сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри имеет опыт поединков с украинскими боксерами. Как известно, 28 ноября 2015 года британец сенсационно победил Владимира Кличко.

Кличко – Фьюри видеообзор поединка

Боксеры дважды договорились о матче-реванше, однако Фьюри неожиданно травмировался. Позже Тайсон решил завершить карьеру. В 2018 году британец вернулся в бокс и успел провести четыре поединка.

В одном из боев Фьюри встретился с чемпионом мира по версии WBC Деонтйем Уайлдером: бой завершился ничьей.

Следующий поединок Фьюри проведет 14-го сентября против 28-летнего Отто Валлина на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).