Возможно, в этом году: Roland Garros представил видео про Элину Свитолину

Roland Garros в 2019 году стартует 26 мая. И Открытый чемпионат Франции уже начал называть своих фаворитов. Среди них и украинка Элина Свитолина.

На официальном youtube-канале Roland Garros запустили раздел The Heirs (Наследники). В нем обращают внимание на молодых игроков, которые могут в этом году выиграть турнир. Кроме Свитолиной, сюда также попали Александр Зверев, Наоми Осака, Стефанос Циципас, Доминик Тим, Мэдисон Киз и другие молодые игроки.

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"Элина Свитолина выиграла много титулов в своей карьере, включая Masters, но в настоящее время не имеет Grand Slam. Однако все фанаты тенниса знают, что украинка имеет талант и тело, чтобы выиграть большой титул. Возможно, в этом году... Будет ли она наследницей?", – говорится в описании к видео.