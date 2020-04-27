Возобновление чемпионата Украины по футболу УПЛ назвала дату и важные детали

Возобновление чемпионата Украины по футболу планируется в начале июня. Украинская Премьер-лига разработала календарь доигрывания сезона 2019/2020.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, когда может возобновиться сезон, сообщает Sport Arena.

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По его словам, на сегодня в УПЛ есть разработанный проект календаря возобновления чемпионата Украины, который будет разослан всем клубам лиги.

Этот календарь будет согласовываться с Украинской ассоциацией футбола (УАФ).

По словам Дикого, календарь будет предусматривать подготовительные сборы, чтобы футболисты смогли восстановить физические кондиции.

Ориентировочно на доигрывание чемпионата УПЛ понадобится около 7 недель,

– сказал исполнительный директор УПЛ.

По его словам, возобновление сезона УПЛ зависит от решения правительства.

Если нам позволят выйти, как и было озвучено, 12 мая, то будет хорошо. Если нет – то тогда будут внесены коррективы, которые также будут обсуждены с клубами. Проект календаря предусматривает конкретные даты – мы планируем начинать в начале июня,

– отметил Дикий.

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Что касается Первой лиги, то спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз заявил, что все команды стремятся доиграть сезон, информирует сайт УАФ.

"Пока все наши представители согласно требованиям находятся на карантине, впрочем, это не мешает футболистам поддерживать спортивную форму благодаря индивидуальным занятиям.

Мы постоянно контактируем с руководством ФК, тренерами, и радует, что все команды ПФЛ собираются продолжить выступления во второй части сезона", – заявил Мороз.



Фото ФК "Минай"

Президент УАФ Андрей Павелко в эксклюзивном интервью "Великому Футболу" поделился видением восстановления футболу в Украине.

По его словам, доигрывание всех чемпионатов – в приоритете.

"Национальные чемпионаты могут восстановиться только после решений правительств каждой страны о возможности проведения таких соревнований.

Если есть запрет, то ассоциация не имеет права возобновлять соревнования и подвергать риску здоровье футболистов, тренеров, арбитров из-за своих решений", – сказал Павелко.

По информации СМИ, УПЛ может возобновиться 13-14 июня.

После 23 туров лидерство в чемпионате Украины уверенно удерживает донецкий "Шахтер".

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