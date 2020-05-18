Возвращение АПЛ: клубы сделали первый шаг для возобновления матчей

Клубы английской Премьер-лиги (АПЛ) собрались 18 мая для принятия решений по восстановлению футбольных матчей. Команды Премьер-лиги сделали первый шаг для возобновления сезона.

Как сообщает Sky Sports, клубы АПЛ решили, что с 19 мая футболисты смогут тренироваться на базах.

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Это будут не полноценные занятия, но футболисты смогут работать в небольших группах.

Следующим шагом будет разрешение на полноценные тренировки. На данный момент сроки не сообщаются.

Кроме того, в Англии есть нерешенная проблема с футболистами, которые из-за COVID-19 отказываются тренироваться или участвовать в матчах.

Представитель клуба АПЛ, который попросил не называть себя, сказал в интервью Sky Sports, что таким футболистам могут не платить зарплату.

Если они не хотят тренироваться, то, на мой взгляд, нужно перестать платить им зарплату. Хотя это сложно, нужно будет внимательно изучать контракты,

– заявил представитель клуба.

Правительство Великобритании дало разрешение на проведение спортивных мероприятий без болельщиков с 1-го июня.

АПЛ может восстановиться 12 июня. Однако клубы до сих пор дискутируют относительно места проведения матчей. Поединки могут проводиться на нейтральных полях.

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