Возвращение бокса: украинские боксеры проведут бои уже в конце июля

Украинские боксеры Владислав Сиренко (13-0, 12 КО), Александр Захожий (13-0, 10 КО), Петр Иванов (11-0-2, 7 КО) и Андрей Великовский (16-2-1, 10 КО) могут вернуться на ринг в конце июля в Киеве.

Менеджер боксеров Максим Михайлов совместно с коллегами из немецкой компании Facher Sportmanagement и украинской Top Boxing Generation готовит для своих подопечных вечер боев в Киеве. Об этом сообщает Luckypunch.net.

К слову Ломаченко – Лопес: новая дата и место боя

Также Михайлов сообщил о предварительных соперниках для своих подопечных на этот вечер. Сиренко будет противостоять Павел Кроленко из Харькова, Захожему – Константин Довбишенко из Вознесенска, Иванову – Роман Шкарупа, а Великовскому – Руслан Щелев.

Внимание! Трансляция шоу запланирована на одном из ведущих телеканалов.

Сиренко, Захожий, Иванов и Великовский могут провести бои в Киеве в конце июля Украинские боксеры Владислав Сиренко... Опубліковано Luckypunch.net Вівторок, 26 травня 2020 р.

Предыдущее шоу Facher Sportmanagement должно было состояться 28 марта в Германии, но было перенесено из-за коронавируса.

Предыдущие поединки Сиренко, Захожего и Иванова