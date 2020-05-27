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Возвращение бокса: украинские боксеры проведут бои уже в конце июля

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Владислав Сиренко
Владислав Сиренко / Luckypunch.net

Украинские боксеры Владислав Сиренко (13-0, 12 КО), Александр Захожий (13-0, 10 КО), Петр Иванов (11-0-2, 7 КО) и Андрей Великовский (16-2-1, 10 КО) могут вернуться на ринг в конце июля в Киеве.

Менеджер боксеров Максим Михайлов совместно с коллегами из немецкой компании Facher Sportmanagement и украинской Top Boxing Generation готовит для своих подопечных вечер боев в Киеве. Об этом сообщает Luckypunch.net.

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Также Михайлов сообщил о предварительных соперниках для своих подопечных на этот вечер. Сиренко будет противостоять Павел Кроленко из Харькова, Захожему – Константин Довбишенко из Вознесенска, Иванову – Роман Шкарупа, а Великовскому – Руслан Щелев.

Внимание! Трансляция шоу запланирована на одном из ведущих телеканалов.

Сиренко, Захожий, Иванов и Великовский могут провести бои в Киеве в конце июля Украинские боксеры Владислав Сиренко...

Опубліковано Luckypunch.net  Вівторок, 26 травня 2020 р.

Предыдущее шоу Facher Sportmanagement должно было состояться 28 марта в Германии, но было перенесено из-за коронавируса.

Предыдущие поединки Сиренко, Захожего и Иванова

  • Владислав Сиренко в первом раунде победил Ивана Ди Берардино из Италии. Это был бой за титул Eurasian Boxing Parliament. Сиренко проводил свой 13-й поединок в профессиональной карьере. В предыдущих 12 он победил, при этом 11 боев закончились досрочно.
  • Александр Захожий единогласным решением судей победил американца Кевина Джонсона. Для Захожего это 13 победа на профессиональном ринге. 11 боев украинец выиграл нокаутом.
  • Петр Иванов победил словака Владимира Белуйского. Украинец одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде.
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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