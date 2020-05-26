Возвращение Гармаша и других: "Динамо" рассказало, когда заберет арендованных игроков
Динамо предоставило дополнительное объяснение вопроса о продлении аренд своих футболистов, которые заканчивались в июне.
Футболисты "Динамо", арендные соглашения которых заканчиваются в июне, доиграют за клубы, за которые они выступают на правах аренды до конца сезона 2019/2020. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".
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После чего по каждому игроку будет приниматься решение о продлении срока аренды или возвращении в клуб.
"Футбольный клуб "Динамо" информирует, что в связи с продлением сроков сезона 2019/2020 арендные соглашения игроков, контракты которых принадлежат клубу и которые на правах аренды выступают за другие клубы, будут действовать до конца текущего сезона. Футболисты "Динамо", арендные соглашения которых заканчиваются в июне, доигрывают за клубы, за которые они выступают на правах аренды, до конца сезона 2019/2020, после чего по каждому игроку будет приниматься решение о продлении срока аренды или возвращении в клуб", – говорится в заявлении.
Арендованные игроки "Динамо": список
- Денис Гармаш ("Ризеспор", Турция)
- Жерсон Родригес ("Анкарагюджю", Турция)
- Сидклей ("Коринтианс", Бразилия)
- Никита Корзун ("Вилафранкенше", Португалия)
- Владислав Супряга, Сергей Булеца (оба – "Днепр-1")
- Богдан Леднев, Александр Тымчик (оба – "Заря")
- Роман Вантух ("Александрия")
- Евгений Смирный ("Колос")
- Владислав Дубинчак ("Карпаты")
- Никита Кравченко ("Олимпик")