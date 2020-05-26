Возвращение Гармаша и других: "Динамо" рассказало, когда заберет арендованных игроков

Динамо предоставило дополнительное объяснение вопроса о продлении аренд своих футболистов, которые заканчивались в июне.

Футболисты "Динамо", арендные соглашения которых заканчиваются в июне, доиграют за клубы, за которые они выступают на правах аренды до конца сезона 2019/2020. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Смотрите также Два футболиста "Динамо" продолжат играть в "Заре"

После чего по каждому игроку будет приниматься решение о продлении срока аренды или возвращении в клуб.

"Футбольный клуб "Динамо" информирует, что в связи с продлением сроков сезона 2019/2020 арендные соглашения игроков, контракты которых принадлежат клубу и которые на правах аренды выступают за другие клубы, будут действовать до конца текущего сезона. Футболисты "Динамо", арендные соглашения которых заканчиваются в июне, доигрывают за клубы, за которые они выступают на правах аренды, до конца сезона 2019/2020, после чего по каждому игроку будет приниматься решение о продлении срока аренды или возвращении в клуб", – говорится в заявлении.

Арендованные игроки "Динамо": список