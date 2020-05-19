Возвращение легенд: первое яркое промо боя Тайсон – Холифилд – видео

В социальных сетях появилось промо боя между 53-летним Майком Тайсоном и 57-летним Эвандером Холифилдом. Ранее они объявили о возвращении на ринг.

Instagram-страница BT Sport не осталась в стороне и представила первый проморолик будущего мегафайта.

О главном Реванш тысячелетия: легенды бокса Тайсон и Холифилд возвращаются на ринг – видео

Тайсон – Холифилд: смотрите промо боя

Что известно о бое Холифилд–Тайсон?

Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996-го по 1997 год, в обоих победу праздновал Эвандер.



Однако бой Тайсон–Холифилд в 1997 году вошел в историю бокса не только из-за поражения Майка. В третьем раунде Тайсон потерял остатки самообладания. Он выплюнул капу, откусив кусок правого уха Холифилда и выплюнув его на ринг. Холифилд скакал по рингу и выл от боли, но после короткой паузы и консультации судьи с врачом бой возобновился.



Правда, ненадолго – Майк попробовал другое ухо соперника. За 10 секунд до конца третьего раунда поединок был остановлен. Позже Тайсон заплатил 3 млн долларов штрафа и на год лишился боксерской лицензии.



После боя Тайсон объяснил свой поступок так: "Я был немного не в себе в тот момент. Было много крови и это привело меня в ярость. Честное слово: я не планировал его кусать в бою.

Майк Тайсон откусил ухо Эвандеру Холифилду: смотрите видео

Тайсон – Холифилд: что известно о реванше

Сообщалось, что Тайсон и Холифилд вернулись к тренировкам и хотят провести третий бой. В двух предыдущих боях победу праздновал Холифилд.

Оба боксера давно завершили боксерские карьеры. Тайсон повесил перчатки на гвоздь в 2005 году, а Холифилд боксировал до 2011-го.

Оба боксера были чемпионами мира в супертяжелом весе.

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