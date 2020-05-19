Возвращение Майка Тайсона: известен соперник американца

Легендарный американский боксер Майк Тайсон близок к возвращению в ринг. 53-летний Тайсон якобы договорился о первом официальном бое после 15-летнего перерыва.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Шеннон Бриггс рассказал, что договорился с Майком Тайсоном о проведении поединка, информирует Daily Mail.

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Я недавно разговаривал с Майком Тайсоном – все идет к тому, что мы проведем официальный бой. Мы с Тайсоном собираемся надеть перчатки, мы будем драться,

– сообщил Бриггс.

На днях Шеннон уже заявлял, что готов встретиться с Тайсоном в выставочном поединке. Он переживает, что встреча с Майком может перерасти в открытую драку.

Впрочем, главной целью одиозного Бриггса остается Владимир Кличко и британец Дэвид Хэй.

Что известно о возвращении Тайсона

Майк заявил, что собирается вернуться в ринг ради благотворительных боев. Американец возобновил тренировки и демонстрирует прекрасную физическую форму.

Вслед за Тайсоном легенда бокса Эвандер Холифилд намекнул на возвращение в ринг. Сообщалось, что Тайсон и Холифилд могут провести третий бой.

Два предыдущих завершилась победой Эвандера Холифилда.

Холифилд готов снова выйти в ринг, если ему предложат солидный гонорар.

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