Возвращение откладывается: в двух клубах АПЛ выявлены случаи заражения COVID-19
Команды английской Премьер-лиги (АПЛ) прошли тестирование на COVID-19 в течение 19-22 мая. Два результата оказались положительными.
Вторая волна тестирований
Результаты массового тестирования среди английских клубов опубликовал сайт Премьер-лиги.
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В мероприятии приняли участие 996 игроков и работников клубов АПЛ. У двух человек из разных команд обнаружена инфекция.
Эти лица будут изолированы в течение семи дней. АПЛ не называет клубы, где подтверждены случаи заражения COVID-19.
В то же время "Борнмут" сообщил, что положительный тест сдал их футболист.
В ходе первой волны проверок, проведенных 17 и 18 мая, шесть тестов дали положительный результат. Случаи заражения были зафиксированы в трех клубах.
Когда вернется АПЛ
- Возврат матчей английской Премьер-лиги может состояться в начале июня. Предварительная дата – 8 или 12 июня.
- В начале мая британское правительство опубликовало план выхода из карантина. План предусматривает разрешение на возобновление футбольных матчей английской Премьер-лиги (АПЛ) без зрителей с 1 июня.
- Впоследствии клубы АПЛ официально решили, что с 19 мая футболисты смогут тренироваться на базах.
- На данный момент не известно, в каком формате будут доиграны матчи АПЛ. Среди возможных вариантов – проведение поединков на нейтральных стадионах.
- Клубам АПЛ осталось доиграть 8-9 туров.