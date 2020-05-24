Возвращение откладывается: в двух клубах АПЛ выявлены случаи заражения COVID-19

Команды английской Премьер-лиги (АПЛ) прошли тестирование на COVID-19 в течение 19-22 мая. Два результата оказались положительными.

Вторая волна тестирований

Результаты массового тестирования среди английских клубов опубликовал сайт Премьер-лиги.

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В мероприятии приняли участие 996 игроков и работников клубов АПЛ. У двух человек из разных команд обнаружена инфекция.

Эти лица будут изолированы в течение семи дней. АПЛ не называет клубы, где подтверждены случаи заражения COVID-19.

В то же время "Борнмут" сообщил, что положительный тест сдал их футболист.

В ходе первой волны проверок, проведенных 17 и 18 мая, шесть тестов дали положительный результат. Случаи заражения были зафиксированы в трех клубах.

Когда вернется АПЛ