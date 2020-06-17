Возвращение тенниса: WTA и ATP назвали даты возобновления сезона
17 июня ATP и WTA опубликовали обновленную версию календаря теннисного сезона, который возобновится в августе.
Как сообщается на официальном сайте WTA, первым турниром после паузы станут соревнования в Палермо (Италия), которые стартуют 3 августа.
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Календарь WTA до конца сезона
- 3 августа – Палермо
- 10 августа – уточняется
- 21 августа – Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)
- 31 августа – US Open
- 7 сентября – Стамбул
- 14 сентября – Мадрид
- 21 сентября – Рим, Страсбург
- 28 сентября – "Ролан Гаррос"
- 5 октября – Сеул
- 12 октября – Пекин
- 19 октября – Ухань, Наньчан
- 26 октября – Чжэнчжоу, турнир будет объявлен позже
- 2 ноября – "ВТБ Кубок Кремля", Токио
- 9 ноября – Итоговый турнир
- 16 ноября – Малый итоговый турнир
- 23 ноября – Гуанчжоу
В календаре ATP первым турниром после паузы станут соревнования в Вашингтоне (США), которые стартуют 14 августа.
Календарь ATP на август-сентябрь
- 14 августа – Вашингтон
- 22 августа – Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)
- 31 августа – US Open
- 8 сентября – Китцбюэль
- 13 сентября – Мадрид
- 20 сентября – Рим
- 27 сентября – "Ролан Гаррос"
В середине июля ожидается дальнейшее обновление запланированного графика после "Ролан Гаррос", включая турниры в Азии перед европейскими турнирами в закрытых помещениях, кульминацией которого станет финал Nitto ATP в Лондоне, который завершит сезон.