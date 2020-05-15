Возвращение УПЛ: где и когда будут проходить футбольные матчи

Клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) 14 мая договорились возобновить футбольный чемпионат 30 мая. Также команды согласовали место проведения поединков.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии Tribuna.com рассказал, что чемпионат возобновят, если будут благоприятные условия.

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Это еще не официальное решение. Таким оно будет после того, как исполнительный комитет УАФ утвердит календарь,

– сказал Дикий.

В то же время "Динамо" поспешило сообщить, что футбольные матчи возобновятся 30 мая.

По состоянию на 15 мая в Украине подтверждено 17 330 случаев заражения COVID-19, 4 473 лица выздоровели, 476 человек, к сожалению, умерли.

В комментарии "Футбол NEWS" Дикий рассказал, в каком формате доигрывают сезон. По его словам, команды будут играть на своих стадионах.

Ранее "Десна" предлагала проводить все матчи "верхней шестерки" в Киеве, а "Заря" – в Днепре и Запорожье. Матчи "нижней шестерки" предлагали провести во Львове или Харькове.

Как сообщает сайт УАФ, к определению окончательной даты финала Кубка Украины и матчей плей-офф чемпионата вернутся позже.

Ранее планировали провести финал Кубка Украины после завершения сезона в чемпионате.

После 23 туров лидером УПЛ является донецкий "Шахтер". Далее идут "Заря" и "Динамо". В зоне вылета находятся львовские "Карпаты".

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