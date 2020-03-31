"Возвращение Будулая": Усик шокировал сеть внешним видом – фото
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик показал болельщикам, как изменилась его внешность на карантине.
Усик опубликовал в сторис Instagram фото своего заросшего лица, подписав его "Возвращение Будулая".
Важно Официально: бой Усик – Чисора перенесен
- Бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой официально перенесли из-за пандемии коронавируса. Новую дату поединка между боксерами пока не называют.
- Этот поединок станет для Усика вторым в супертяжелом весе после победного дебюта с Чаззом Уизерспуном в октябре прошлого года.
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