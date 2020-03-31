24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

"Возвращение Будулая": Усик шокировал сеть внешним видом – фото

- Читати новину українською
Александр Усик / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик показал болельщикам, как изменилась его внешность на карантине.

Усик опубликовал в сторис Instagram фото своего заросшего лица, подписав его "Возвращение Будулая".

Важно Официально: бой Усик – Чисора перенесен

  • Бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой официально перенесли из-за пандемии коронавируса. Новую дату поединка между боксерами пока не называют.
  • Этот поединок станет для Усика вторым в супертяжелом весе после победного дебюта с Чаззом Уизерспуном в октябре прошлого года.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Бокс
Комментарии

Читайте также

сегодня , 15:50 Украинский боксер заразился серьезной болезнью во время боя с россиянином: видео
Бокс 783
сегодня , 13:12 Когда вам говорят остаться дома – это значит оставаться дома, – Владимир Кличко украинцам
Бокс 607
сегодня , 09:13 Люди должны зарабатывать деньги: Шмыгаль прогнозирует ослабление карантина
Новини України 10742
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 30 марта: Степанов возглавил Минздрав, в США 16 000 случаев за сутки
Новини України 15115
сегодня , 11:43 Кто думает, что коронавирус – шутка, то вы идиоты, – звезда сборной Украины Руслан Малиновский
Футбол 1449
сегодня , 10:20 Коронавирус в Украине: количество больных – 549
Лікування 151846
сегодня , 06:20 Кулеба назвал условия, при которых подаст в отставку
Новини України 12209
сегодня , 16:11 "Ювентус" намерен продать Криштиану Роналду – известна причина
Футбол 534
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 13:12 Когда вам говорят остаться дома – это значит оставаться дома, – Владимир Кличко украинцам
Ігор Саджениця
30 марта 17:02 Месси и другие футболисты "Барселоны" согласились снизить зарплату на 70%
Михайло Гема
30 марта 16:38 Эффективные тренировки для ног от Элины Свитолиной: видео
Софія Кулай
30 марта 16:04 Официально: бой Усик – Чисора перенесен
Михайло Гема
30 марта 13:37 Легенды на виртуальном ринге: Майк Тайсон дважды отправил Мухаммеда Али в нокдаун – видео
Софія Кулай

Новости
Больше новостей
Залиште відгук