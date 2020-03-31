"Возвращение Будулая": Усик шокировал сеть внешним видом – фото

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик показал болельщикам, как изменилась его внешность на карантине.

Усик опубликовал в сторис Instagram фото своего заросшего лица, подписав его "Возвращение Будулая". Важно Официально: бой Усик – Чисора перенесен Бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой официально перенесли из-за пандемии коронавируса. Новую дату поединка между боксерами пока не называют.

Этот поединок станет для Усика вторым в супертяжелом весе после победного дебюта с Чаззом Уизерспуном в октябре прошлого года. Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.