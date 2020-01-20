Возвращение Флойда Мейвезера: кто будет следующим соперником – МакГрегор или Хабиб?

После победы ирландской звезды UFC Конора МакГрегора над Дональдом Серроне, американский боксер Флойд Мейвезер анонсировал восстановление своей профессиональной карьеры. Все ради следующего денежного боя.

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Один из лучших боксеров всех времен на своей странице в инстаграме опубликовал два поста. В каждом из них изображаются будущие поединки Мейвезера. Первый – бой-реванш с Конором МакГрегором, второй поединок – с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

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Кроме того, не перестают возникать все новые сплетни о бое-реванше с легендарным чемпионом мира в полусреднем весе филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Рассмотрим каждый из возможных вариантов. Наиболее логичным является бой между Мейвезером и Нурмагомедовым. Дагестанец победил МакГрегора и по-спортивному принципу, мог бы встретиться с Флойдом. Однако, существует сразу несколько нюансов. Во-первых, Хабиб прославился, в первую очередь, как отличный борец, а его боксерскую технику не считают лучшей соответствующи способностей ирландца. А тот на фоне чемпиона мира по боксу и так выглядел достаточно унизительно. Во-вторых, несмотря на титул чемпиона, представитель России не имеет такой популярности, как Конор.

Именно экс-чемпион в двух весовых категориях получает самые большие гонорары. После первого поединка МакГрегора и Мейвезера, вопросов по спортивным аспектам не осталось. Интрига возможна разве что при большой разнице в весе. Вполне реально, что боксер может дать преимущество даже до 10 килограммов своим оппонентам.

Бой между Флойдом Мейвезером и Конором МакГрегором состоялся 26 августа 2017 года. Он происходил по правилам бокса. Мейвезер одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой получил название "Денежный бой" (The Money Fight), поскольку организаторы заработали на нем 600 миллионов долларов, а гонорары составили 100 миллионов долларов и 30 миллионов долларов победителя и побежденного соответвенно.

Потенциальный бой с Мэнни Пакьяо будет наиболее прибыльным. Легендарный филиппинец владеет титулом чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Он имеет серию из побед и создается впечатление, что вышел на новый пик в своей карьере. Однако, этот вариант и самый рискованный. Вероятность проиграть гораздо больше.

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Что выберет Мейвезер? Вряд ли мы увидим реванш с Пакьяо. Команда самого богатого спортсмена мира прославилась очень умеренным методом выбора соперников. Более вероятно, что это будет бой с кем-то из пары МакГрегор-Нурмагомедов. Все-таки, потеря числа "0" в графе поражений через два года после окончания карьеры будет вряд ли правильной, даже за сотни миллионов долларов.