Возвращение Формулы-1: Хэмилтон лучший в двух практиках Гран-при Австралии

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время на двух практиках первого этапа нового сезона чемпионата Формулы-1 – Гран-при Австралии.

По итогам стартовой сессии лучшее время показал Льюис Хэмилтон, однако его преимущество над Себастьяном Феттелем из Ferrari составила лишь 0,038 секунды.

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апарник Феттеля, Шарль Леклер, стал третьим с отставанием в 0,074, а замкнул плотную группу Макс Ферстаппен на Red Bull в 0,2 секундах позади Хэмилтона.



Результаты первой практики Гран-при Австралии

Во второй сессии лучшим снова стал Хэмилтон, опередивший напарника Валттери Боттас на 0,048 секунды. Леклер в конце сессии не справился с болидом и его развернуло, а напарник Феттеля показал лишь 5 результат.



Результаты второй практики Гран-при Австралии

В субботу, 16 марта на трассе "Альберт-Парк" пройдет третья сессия свободных заездов и квалификация.

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