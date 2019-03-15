Возвращение Формулы-1: Хэмилтон лучший в двух практиках Гран-при Австралии

7 Читати новину українською
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон / Фото из открытых источников

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время на двух практиках первого этапа нового сезона чемпионата Формулы-1 – Гран-при Австралии.

По итогам стартовой сессии лучшее время показал Льюис Хэмилтон, однако его преимущество над Себастьяном Феттелем из Ferrari составила лишь 0,038 секунды.

Читайте также: С нового сезона в Формуле-1 будут начислять 1 очко за самый быстрый круг

апарник Феттеля, Шарль Леклер, стал третьим с отставанием в 0,074, а замкнул плотную группу Макс Ферстаппен на Red Bull в 0,2 секундах позади Хэмилтона.


Результаты первой практики Гран-при Австралии

Во второй сессии лучшим снова стал Хэмилтон, опередивший напарника Валттери Боттас на 0,048 секунды. Леклер в конце сессии не справился с болидом и его развернуло, а напарник Феттеля показал лишь 5 результат.


Результаты второй практики Гран-при Австралии

В субботу, 16 марта на трассе "Альберт-Парк" пройдет третья сессия свободных заездов и квалификация.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Главные новости 14 марта: смерть чиновника, Великобритания не выходит из ЕС, отравление в Днепре
сегодня
704
Теги: Новости Спорта Льюис Хэмилтон Спорт Формула-1
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Принципиальное дерби в Первой лиге может собрать больше зрителей, чем некоторые команды УПЛ
сегодня 08:57 Принципиальное дерби в Первой лиге может собрать больше зрителей, чем некоторые команды УПЛ
30
Результаты и видео матчей 1/8 финала Лиги Европы 14 марта
сегодня 07:40 Результаты и видео матчей 1/8 финала Лиги Европы 14 марта
1066
Лига Европы: кто вышел в 1/4 финала
сегодня 07:15 Лига Европы: кто вышел в 1/4 финала
391
Обязательно выбью из Ломаченко все де**мо еще и на пресс-конференции, – Лопес
14 марта 15:51 Обязательно выбью из Ломаченко все де**мо еще и на пресс-конференции, – Лопес
155
В Англии футболист исполнил самый худший пенальти в истории: курьезное видео
14 марта 14:42 В Англии футболист исполнил самый худший пенальти в истории: курьезное видео
479
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук