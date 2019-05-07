Возвращение Ярмоленко: Шевченко вызвал 11 легионеров на матчи против Сербии и Люксембурга

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил список легионеров, которых он вызвал на июньские поединки отбора на Евро-2020.

Всего на июньские домашние поединки отбора Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня) Андрей Шевченко вызвал 11 легионеров, сообщает официальный сайт ФФУ.

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В списке вызванных – Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Яремчук, Игорь Пластун, Роман Безус (все – "Гент", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия), Эдуард Соболь ("Яблонец", Чехия), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция), Василий Кравец ("Леганес", Испания).

Голкипер испанского "Леганеса" Андрей Лунин в составе сборной Украины U-20 отправится на чемпионат мира, который начнется в Польше 23 мая. Андрей присоединится к национальной сборной в случае, если команда U-20 прекратит выступление на турнире.

Спорт 24 писал, что КДК УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом. Таким образом "сине-желтые" не получат технические поражения за эти матчи. Поэтому сохранятся полученные результаты. В первом Украина сыграла вничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли у Люксембурга благодаря автоголу уже в добавленное арбитром время.

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